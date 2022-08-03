ما أهمية الفحص الدوري لعيون الأطفال؟

يكتمل تطور إبصار الطفل بشكل تام في عمر التسع سنوات. وفي حال ملاحظة وجود مشكلة في وقت سابق، فإن علاج هذه المشكلة يكون أسهل.

كما أن تشخيص بعض مشاكل النظر مثل العين الكسولة (وهي مشكلة قد تؤدي إلى فقدان البصر الدائم) في وقت مبكر يرفع من احتمالية نجاح العلاج والتعافي التام.

تستعرض الدكتورة سماح شري، أخصائية طب وجراحة العيون، عن أهمية الفحص الدوري لعيون الأطفال، وذلك عبر حلقات برنامج “الغد دكتورز”.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.