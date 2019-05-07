حياتناصحة وأسرة

ما الأطعمة غير المناسبة لمرضى حصوات المرارة؟

منذ 3 ساعات
من الأفضل لمرضى حصوات المرارة التخلي عن بعض الأطعمة والمشروبات مثل البيض المسلوق والقهوة -(د ب ا)

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برلين- أشارت مجلة ” سينيورن راتجيبر” الألمانية إلى أنه يتعين على المرضي، الذين يعانون من حصوات المرارة، التخلي عن بعض الأطعمة والمشروبات، والتي قد تتسبب في ظهور مغص شديد بالبطن، مثل البيض المسلوق والقهوة والمشروبات الكحولية.

وأضافت المجلة الألمانية أن تناول الكثير من الكرنب والبقوليات واللحوم المدخنة قد يؤدي إلى الشعور بالامتلاء والغيثان، ومع ذلك هناك بعض الأطعمة والتوابل، التي تمتاز بتأثير مهدئ في حالة الإصابة بحصوات المرارة، مثل اليانسون والكمون والشمر.

وبالنسبة للأطعمة الأخرى، فإنه من الأفضل تناولها باعتدال، حيث تعمل الدهون مثلا على تحفيز المرارة للقيام بعملية التنظيف الذاتي، إلا أن الوجبات الدسمة للغاية قد تتسبب في ظهور مغص بالبطن مرة أخرى.-(د ب ا)

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