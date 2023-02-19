ما الخطير في المظاهرات؟

يديعوت آحرونوت

بقلم: زئيف ابراهام 19/2/2023

المظاهرات فشلت. فشلا مريرا كلعنة، أليم وظاهر. وكذا التهديدات المجنونة بسحب الأموال، الاضرابات، بل وحتى سرقات الدبابات، فشلت وستفشل. المظاهرات فشلت بالضبط مثلما فشلت المظاهرات في بلفور. كل من لديه ذرة استقامة يعرف ان نتنياهو لم يسقط. فقد سرق لسنة ونيف وعاد إلى مكانه أقوى. والتجسيد الأكبر للفشل: دخلنا إلى المظاهرات بينما ايتمار بن غفير، الفاشي الذي يشعل النيران، يوجد في المكان الثالث لكتلة في الكنيست تعد ستة مقاعد، وخرجنا منها مع ضلع واحد من اليسار مبتور ومع بن غفير وزير الأمن القومي.

المظاهرات هي وسيلة للوصول إلى هدف. لكنها تحولت إلى هدف بحد ذاته. نتظاهر في السبت، نضرب في الاثنين. واساسا اولئك الذين يمكنهم أن يسمحوا به لانفسهم. معظم من أسأله عن مشاركته يجيب بكليشيهات ممجوجة لوقف القوانين، دكتاتورية، هنغاريا، استقلالية المحكمة. لا ادري، المتظاهرون غاضبون – وروتمن ولفين يمران. توجد حدود لما يمكن لمظاهرة ان تفعله. فقد استنفدت ذاتها.

ان الهدف الحقيقي لكتلة اليسار ليس هدفا خاسرا لجملة كليشيهات ممجوجة، هو اجتذاب ثمانية عشرة مقعدا مرة اخرى، اعادة تصميم النظام بين الكتلتين. المظاهرات تخلق عملية معاكسة: فهي تبعد وتشق الصفوف، شعاراتها توسع ميدان المعركة. عمليا، هي تتظاهر ضد نفسها: العرائض، المؤسسات التي وقعت، التهديدات، أكدت حقيقة أن قسما صغيرا من السكان في اسرائيل يتحكم بالقسم الاكبر من المقدرات ومن مفاتيح القوة لديه.

ما يحتاجه اليسار الإسرائيلي الان حقا هو خطة. خطة مارشل لاسرائيل، ان شئتم. فليتحد رجاء الاقتصاديون، المحامون الكبار، الجراحون، الأكاديميون، الكبار من عالم القضاء، وليبحثوا عن زعيم مناسب ويكتبوا ورقة موقف اليسار: أي اجزاء من الاصلاح يوافقون عليه. ان يطلبوا المغفرة على المظالم، العنصرية والتفرقة التي وقعت على مدى عشرات السنين ضد جماعات في المجتمع الاسرائيلي وان يقترح تعويضا مناسبا وان تقترح خطة تظهر كيف يكون اليسار فيها مستعدا بعض الشيء لافلات قبضته عن مواقع القوة ومشاركة حريديم، عرب، شرقيين، اثيوبيين فيها. ليس الان، لكن بعد عقد. وبدون تمييز اصلاحي بل فقط من يكون مناسبا من بين المرشحين. والعطف على موضوع الظلم والتمييز والعنصرية.

لمن محظور أن يشارك في كتابة ورقة موقف كهذه هم ضباط الجيش. فاعجاب ممثلي اليسار السلميين لاصحاب الرتب هو اعجاب يبعث على الشفقة. ضباط الجيش الذين يتحدثون عن الكفاح – غولان، يعلون وباراك – هم اناس حموا، غذوا وطهروا الاحتلال، ولفظهم الجمهور من الساحة السياسية. جدول الاعمال الذي يطرحونه للمظاهرات هو عسكري وعدواني ويشبه الطرف الاخر بالنازيين. من يتابعهم ليس معنيا بالسلام، هو معني بالتظاهر، برفع الكأس حتى بعد ان فشل بالمباراة النهائية. فهمنا، انتم غاضبون، الان قولوا ماذا تريدون؟.