ما الذي لفت انتباهك في هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019؟ شاشة عرض كاملة مطلقة وكاميرا سيلفي منبثقة تلقائية

أعلنت شركة التقنية الكبرى Huawei في وقت سابق عن إطلاق هاتفها الجديد لينضم إلى سلسلة عائلة هواتف Y، وهو هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 الذي يمثل تطوراً عن تصاميم الهواتف التقليدية – فهو يتخلى عن جميع أشكال الثلمات والثقوب والمنزلقات، ويتميز أيضاً بكاميرا أمامية منبثقة تلقائية مخفية تماماً خلال الاستعمال اليومي ويمكن تفعيلها تلقائياً عند التغيير إلى نمط التصوير الأمامي. دعونا نستكشف مزيداً من التفاصيل عن هاتين الميزتين العصريتين في هذا الهاتف!

هاتف كله شاشة

يأتي هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 بأكبر شاشة عرض على الأجهزة المنتمية للسلسلة Y حتى اليوم، بقياس يبلغ 6.59 إنش، ومع هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 يحصل المستخدم على هاتف بشاشة عرض خالية من الثلمات والثقوب أو المنزلقات، وهي مثالية لمشاهدة برامج التلفاز ومقاطع الفيديو أو الاندماج لوقت طويل في الألعاب.

وتتسم الشاشة بصيغة عرض FHD+ مع دقة 2340×1080 تعرض الصور بألوان حقيقية تماماً كالعالم المحيط بنا. وحصل هذا الهاتف على ترخيص معايير السلامة من شركة تي يو في راين لاند للضوء الأزرق المنخفض، فتقوم الشاشة بتنقية انبعاثات الضوء الأزرق الضار وتعدل بذكاء درجة حرارة اللون ومدى السطوع لحماية عيون المستخدم من الإجهاد.

كاميرا منبثقة تلقائية رائعة

بعد سنوات من إطلاق هواتف بثلمات، أخيرا يتخلص هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 من ثلمة الهاتف الأمامية، وعوضاً عن ذلك فهو ينصّب كاميرا سيلفي منبثقة تلقائية ترتفع من الحافة العليا للجهاز.

وتعتبر هذه الكاميرا بدقة 16 ميغابكسل السبب الرئيسي وراء حصول هذا الهاتف على شاشة عرض كبيرة، فهي غير مرئية للعين وتختبئ ضمن جسد الجهاز مع فتحة عدسة F2.2.

وتم دعم الكاميرا بقدرات الذكاء الاصطناعي لغرض التعرف على المشاهد والأجسام بشكل فوري ودقيق، وتدعم إمكانات الذكاء الاصطناعي بثمانية سيناريوهات مختلفة. وتنفذ قدرات الذكاء الاصطناعي تأثيرات فوتوغرافية متنوعة مثل إنارة الفراشة من خلال إعادة بناء مصدر الضوء لتقديم إضاءة ثلاثية الأبعاد لصور الوجوه مخصصة للسيلفي أو البورتريه.

ينقسم الغطاء الخلفي للهاتف الذكي HUAWEI Y9 Prime 2019 إلى ثلث وثلثين، إذ يضم الثلث العلوي الكاميرا وقارئ بصمات الأصابع، ويمتد الثلثان السفليان بانسيابية هادئة وأناقة ملفتة مع لون ذو درجة أدكن من لون الهاتف. وفي الزاوية اليسرى السفلية تجد شعار شركة Huawei. ويتكون غطاؤه الخلفي من مادة مركبة ثلاثية الأبعاد (3D PC/PMMA) تلمع كالزجاج، إلا أنها خلافاً للزجاج متينة جداً ومقاومة للكسر ما يعني أنها تقدم منفعة عملية وجمالية في الوقت ذاته.

يأتي هاتف HUAWEI Y9 Prime 2019 بثلاثة ألوان وهي – أسود حالك، الأزرق الياقوتي، الأخضر الزمردي، وبسعر 189 ديناراً فقط.