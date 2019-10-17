علاء علي عبد

عمان– بالنسبة للكثيرين، وأنا منهم، فإن فنجان القهوة الأول في اليوم هو الأفضل من بين باقي الفناجين. هذا الأمر لا ينطبق على كل ما يمكن أن يمنحنا السعادة، فعلى سبيل المثال، يجد البعض أن لذة اللقمة الأخيرة في البوظة هي الأشهى، وهناك الكثير من الأمثلة الأخرى.

ما سبق يضعنا أمام تساؤل واحد؛ ما الذي يجعل فنجان القهوة الأول الأفضل؟ والجواب يمكن الحصول عليه من خلال النقاط الآتية: