ما الذي يجعل من ريتش إميجريشن خيارك الأول لتحقيق حلمك بالحصول على الإقامة الدائمة في قبرص ؟

يتيح الاستثمار العقاري للأفراد فرصة الحصول على إقامة البلد الذي ينوون الانتقال إليه، ويعتبر من أكثر البرامج الاستثمارية انتشارا في العالم ، خاصة في الاتحاد الأوروبي.

وبرامج الاستثمار العقاري هي إحدى الخدمات التي توفرها شركة ريتش إميجريشن المتخصصة في مجال الهجرة، حيث تتيح المجال للراغبين بالحصول على الإقامة المنتهية بالجنسية لبلد معين عن طريق برامج عملية وخدمات عالية الجودة، وهذا يشمل أن يصبح الفرد مواطناً يحصل على الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها المواطن الأصلي، مثل حق العيش في البلد والعمل والدراسة والعلاج المجاني وحتى الحقوق السياسية كحق الانتخاب و الترشح.

وهناك نوعان لبرامج الإقامة : “الإقامة المؤقتة”، و التي تمنح الفرد حق الإقامة في البلد لفترة محدودة مع إمكانية تجديدها أو التقدّم لإقامة دائمة منتهية بالجنسية، بحسب سياسات وأنظمة الدولة، أما النوع الثاني و هو “الإقامة الدائمة” ، و التي تعطي الفرد حق الإقامة في البلد لمدى الحياة، وتختلف متطلبات الحفاظ عليها بحسب قانون الدولة المانحة للإقامة الدائمة. ويمكن للفرد أو المستثمر أن يختار البرنامج الأنسب له والذي يلائم ظروفه ويحقق له المنفعة المرجوة بأقل التكاليف. و من ضمن البرامج التي توفرها شركة ريتش إميجريشن لخدمات الهجرة في مجال الاستثمار العقاري هو برنامج الإقامة الدائمة لدولة قبرص اليونانية.

وتعد قبرص ثالث أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط ، وثالث أكبر جزيرة من حيث عدد السكان، حيث يبلغ عدد سكانها 1.21 مليون نسمة. يتيح الموقع المركزي لدولة قبرص سهولة الوصول إلى جميع طرق الشحن الرئيسية وطرق الطيران إلى جميع المطارات الرئيسية، بما في ذلك دبي ، لندن ، موسكو وأثينا، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي بين قارة آسيا، أفريقيا وأوروبا.

ومن الأسباب التي تجعل من قبرص اليونانية خيار مثالي للهجرة ،هي المنافع الضريبية ذات النسب المنخفضة ، حيث يبلغ معدل ضريبة الشركات 12.5% ، وهو واحد من أدنى المعدلات الضريبية في الاتحاد الأوروبي ، والذي يمتثل تماماً لأنظمة هذا الاتحاد ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وتمتد مميزات برنامج الهجرة إلى قبرص إلى ما هو أبعد من ذلك ، حيث إن عائدات أرباح الأسهم ، والسندات، والأدوات المالية الأخرى، وأرباح العملات الأجنبية ، بالإضافة الى العائدات من المؤسسات الدائمة في الخارج ، كل ذلك يخضع للاستفادة من الإعفاءات الضريبية سواء للدخل أو للأفراد. وكما تتمتع جزيرة قبرص بإمكانية الوصول إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي بوصفها عضوا في الاتحاد الأوروبي، وتتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها أي بلد آخر في الاتحاد .

الحياة في قبرص رائعة ، إذ يتراوح متوسط درجة الحرارة السنوية في قبرص بين 25 درجة مئوية خلال النهار و 15 درجة مئوية ليلا. كما أن قبرص لديها تكلفة معيشة أقل بكثير من غيرها من البلدان المماثلة ، ويتحدث أغلبية السكان فيها باللغة الإنجليزية. ومن ناحية أخرى ، فقد احتلت جزيرة قبرص المرتبة 27 في مؤشر نوعية الحياة لعام 2019، وذلك حسب احصائيات وحدة الاستخبارات الاقتصادية – EIU.

وتتيح شركة ريتش إميجريشن الاستثمار العقاري في قبرص من خلال توفير تصريح الإقامة الدائمة عبر شراء أي عقار بأي قيمة تبدأ من 100,000 يورو، وهذا يندرج تحت المسار العادي. ويتيح هذا المسار الحصول على الإقامة الأوروبية الدائمة لك ولأفراد عائلتك وأطفالك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، كما يتيح سهولة الحصول على تأشيرة الشنغن وتأشيرات الدول الأخرى.

يحق لمقدم الطلب الحصول على الجنسية القبرصية بعد إقامته في قبرص لمدة سبع سنوات. فيما تستغرق مدة الحصول على الإقامة الدائمة في قبرص من خلال “المسار السريع” ثلاثة أشهر، و يتحقق هذا باستثمار عقاري لا تقل قيمته عن 300,000 يورو. ومن أهم المميزات التي يوفرها المسار السريع هو حق ضم الأبناء الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً، وحق ضم والديّ مقدم الطلب بالإضافة إلى والديّ الزوج/الزوجة . ولا بد من التنويه بأن صلاحية الإقامة الدائمة للأبناء تبقى سارية المفعول حتى في حال تجاوزوا سن الـ 25 عاماً.

وتعتبر شروط الحصول على الإقامة الدائمة من خلال شراء عقار سهلة للغاية إلى جانب بعض الشروط الإضافية البسيطة مثل إثبات توفر دخل كاف و سجل جنائي نظيف، كما ويشترط أيضا الاحتفاظ بالعقار مدى الحياة وزيارة قبرص مرة واحدة كل عامين.

وتوفر لك شركة ريتش إميجريشن فريقا استشاريا ذو كفاءة عالية و ذو إطلاع ومعرفة بأفضل المواقع الملائمة للاستثمار في قبرص وتقديم أفضل الأسعار. ومن خلال فريق قانوني متمرس يمكنك تتبع اجراءات الهجرة الخاصة بك لحماية مصالحك أنت وعائلتك على أكمل وجه.

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