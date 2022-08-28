ما الذي يدفع تركيا إلى إصلاح العلاقات مع إسرائيل؟

ستيفن أ. كوك – (مجلس العلاقات الخارجية) 25/8/2022

أعلنت تركيا وإسرائيل مؤخرًا أنهما اتفقتا على إصلاح العلاقات بينهما التي ظلت هشة على مدى عقد من الزمان. وكتب ستيفن أ. كوك مقالاً عن التقارب الأخير بين البلدين، نشره مؤخراً “مجلس العلاقات الخارجية”، وهو منظمة فكرية أميركية. في ما يلي نص هذا المقال: