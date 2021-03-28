ما الذي يكشفه إعلان “السنونو” لياسر العظمة في رمضان المقبل؟

عمان-الغد- أطلقت شركة Visioneersmena، الإعلان الترويجي الأوّل لمسلسل “السنونو” من بطولة الفنّان السوري ياسر العظمة، لموسم دراما رمضان 2021، وكشف الإعلان عن مفاجآتٍ جديدة، فيما يتعلق بمشاركة العديد من الفنّانين السوريين والعرب في المسلسل، ومنهم الفنّانة اللبنانية تقلا شمعون.

وسبق أن أعلن الفنّان السوري عابد فهد مبكراً عن مشاركته في المشروع، الذي يعود فيه “الأسطورة” ياسر العظمة إلى موسم الدراما الرمضانية، بعد سنواتٍ من الغياب، وفقا لما جاء في موقع سي ان ان بالعربية.

عودةٌ طال انتظارها بعد 8 سنوات على تقديم أحدث أجزاء “مرايا”، التي قدمها العظمة على مدى 30 عاماً “مما قرأ وسمع وشاهد”، وقد يعتقد البعض أن الفنّان السوري “تجرّأ” أخيراً، على تقديم عملٍ خارج إطار سلسلته الانتقادية الشهيرة.

لكن “السنونو” في حقيقة الأمر لن يبتعد كثيراً عن “مرايا”، حيث كشف ياسر العظمة أنّه سيؤدي في مسلسله الجديد شخصية القبطان “عوني الناكش”، وهي شخصية من لوحةٍ شهيرة قدمها في “مرايا 97″، بعنوان “الرجل الذي يعرف كل شيء”.

“السنونو” سفينة ترسو في دولة الإمارات، وتنطلق منها إلى محطات تحمل كل منها حكاية جديدة، ويشارك في المسلسل فنّانون سوريون، سبق لهم المشاركة إلى جانب العظمة في أجزاء سابقة من “مرايا”، كبشار إسماعيل، مرح جبر، محمد قنوع، ديمة الجندي، ليليا الأطرش، وأمجد طعمة، وتضم قائمة أبطال وضيوف المسلسل، فنّانين سوريين، ولبنانيين شباب، تحت إدارة المخرج المصري خيري بشارة.