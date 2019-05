ما الذي يمكن أن تخبرنا به الحروب الأهلية السابقة عن سورية وطريقها إلى التعافي؟ (2-2)

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

روبرت فيسك* – (الإندبندنت) 9/4/2019

بينما يلفظ الصراع السوري آخر أنفاسه، يتساءل روبرت فيسك عما إذا كانت المصالحة ستكون ممكنة في نهاية المطاف خلال هذا القرن.

* * *

في هذه السنوات المائة التي مرت على بدء الصراع في أيرلندا -من انتفاضة 1916، ومفاوضات المعاهدة مع بريطانيا ثم الحرب الأهلية- أصدرت السلطات الأيرلندية الآلاف من طلبات تلقي الرواتب التقاعدية لقاء الخدمة العسكرية من العام 1916 وحتى 1923؛ من الانتفاضة إلى الحرب الأهلية التي نشبت بين هؤلاء الأيرلنديين الذين قبلوا معاهدة شبه الحرية التي ما تزال تجبر 26 مقاطعة من أيرلندا على البقاء داخل الإمبراطورية البريطانية، وأولئك الذين اعتبروا قسم الولاء للتاج بمثابة خيانة سياسية.

من بين الملفات التي تم الإفراج عنها مؤخراً من المحفوظات العسكرية في دبلن، يمكننا أن نجد واحدة من بعض أكثر مراثي الحرب الأهلية حزناً وشجاعة؛ آخر رسالة كتبها إلى عائلته مفتش مصائد الأسماك جيمس كين -وهو رقيب سابق في قوات الشرطة الملكية الأيرلندية تحت القيادة البريطانية- الذي حكم عليه زملاؤه الإيرلنديون بالإعدام بتهمة “التجسس” في العام 1921. كتب كين: “أولادي الأعزاء. أنا محكوم بالموت. وقد زارني الكاهن اليوم بحمد لله. وأنا أمنحكم كل بركتي وأدعو الله أن يحميكم جميعاً. صلوا من أجلي وأقيموا على روحي بعض الصلوات”.

ثم يسرد كين في رسالته، بعناية فائقة، كل تلك النفقات التي يمكن أن تحصل عليها أسرته من الجيران الذين يدينون لهم بالمال -مقابل أثاث، وخزانة ملابس، ووسائد- ويقترح عليهم بيع منزلهم وشراء “كوخ جيد”. ثم -وهنا قد يذرف القارئ الدموع- ينهي كين بهذه الكلمات: “لا تنفقوا الكثير من المصاريف على الجنازة ولا تقيموا طقوس الشراب أو السهر على روحي. قيل لي إن جثتي ستُجلب إلى قرب المنزل. حصلت على أعظم اللطف من الرجال الذين كانوا مسؤولين عني. وداعاً الآن وبارك الله فيكم وبارك الله أيرلندا. صلوا من أجلي دائماً وأبلغوا حبي لجميع أصدقائي وجيراني وأشكروهم على كل لطفهم معي. وداعاً من الأب المحب. يا كل أولادي الأعزاء. جيمس كين. ادفنوني بالقرب من زوجتي المحبة إذا كان ذلك ممكناً”. ها هو رجل فكر بطوية حسنة فقط بقاتليه، أولئك الذين أروه “أعظم اللطف”. وقد تم إعدامه بالرصاص في 16 حزيران (يونيو) 1921 في شناكول في مقاطعة ووترفورد.

ثم هناك رسالة من الحرب الأهلية كتبها قائد سابق في الجيش الأيرلندي من الجانب المؤيد للمعاهدة، والذي يسعى فيها إلى الحصول على معاش تقاعدي في العام 1929 للوالدة المفلسة للعميد جورج آدمسون، وهو ضابط طبي وطبيب أسنان، والذي حاول في العام 1922 منع جنوده من التمرد ضد الحكومة الأيرلندية. وكتب الجنرال: “كان بقية ضباط اللواء الذين تحولوا إلى جنود غير نظاميين يعتبرون آدمسون دائماً شخصاً خائناً خذلهم… وقُتل لاحقاً في شوارع أثلون”. ثم هناك جيمس مارون الذي انضم إلى غارة انتقامية ضد شرطة أولستر البروتستانتية الخاصة في نيوري في العام 1920:

كانت أوامرنا تقضي بإحراق كل منزل وإطلاق النار على كل ذكر يمكن أن نجده. أحرقنا 12 منزلاً وقتلنا بالرصاص ثمانية من شرطة أولستر. ولكن الجزء المؤسف من ذلك كله هو أننا أطلقنا النار على امرأة واحدة (بطريق الخطأ) وهي تعيل لأسرة كبيرة. وقد ضرب هذا على أعصابي وشغل فكري… لفترة طويلة لم أستطع النوم وأنا أفكر في المرأة والآخرين الذين أطلقنا النار عليهم”. في الواقع، يظهر العديد من الأيرلنديين الذين قاتلوا في حرب الاستقلال والصراع الأهلي الذي أعقب ذلك في وثائق المعاشات التقاعدية كمرضى، نزلاء في المصحات أو مهاجرين إلى الولايات المتحدة -وهو مؤشر محزن على الضائقة الاقتصادية التي عانت منها أيرلندا ما بعد الاستقلال.

أستطيع أن أتذكر جيداً من سنواتي الأولى كمراسل صحفي في أيرلندا، أنني قابلت بعض محاربي الجيش الجمهوري الأيرلندي القديم الذين قاتلوا البريطانيين ثم قاتلوا بعضهم بعضاً. وقد تحدثوا دائماً بكل فخر عن معركتهم ضد التاج وبحزن عميق عن الحرب التي أعقبت ذلك. قد تُسامح العائلات محتليها البريطانيين السابقين. لكن التصالح مع فكرة وفاة رجل قتل برصاص جيرانه كان أصعب بكثير. وحتى في أوائل سبعينيات القرن الماضي -بعد نصف قرن من الحرب الأهلية الأيرلندية- وجدتُ عائلات أيرلندية تعرف أسماء الأيرلنديين الذين قتلوا آباءهم أو إخوتهم قبل عقود. وكان جماعة الجانب الفائز، أولئك الذين قبلوا الاحتفاظ بعهد الولاء للملك البريطاني، قد قاموا بقتل بعض سجنائهم الأيرلنديين -في إحدى المناسبات الرهيبة، تم ربط الجنود القدماء “غير النظاميين” معاً وتفجيرهم بلغم.

سيكون من المرضي أن نقول إن هذه الحرب قد انتهت حقاً -إلا إذا كان “بريكسيت” والتعليقات الفظيعة والإجرامية التي يطلقها السياسيون المحافظون تجاه أيرلندا يمكن أن يفتحا هذه الجروح. وفي المجمل، ربما يستغرق الأمر مائة عام حتى تنتهي الحروب الأهلية. بحلول ذلك الوقت، يكون المذنبون قد ماتوا والضحايا قد تجاوزوا العمر الذي كانوا ليموتوا في نهايته لأسباب طبيعية. وإذا فاز أحد الأطراف، فسنجد أن “أمراء الحرب” -على حد تعبير منظمة لبنانية غير حكومية- يظلون في الحكومة على مدى عقود ويتمتعون بذلك بالحماية. ولا يعفي قانون العفو اللبناني للعام 1991 أولئك الذين اغتالوا أو حاولوا قتل “شخصيات دينية وزعماء سياسيين ودبلوماسيين عرب وأجانب”. وفي حال ازدرينا نحن البريطانيين فكرة العفو، فعلينا أن نتذكر فقط أن إنجليز القرن السابع عشر أنهوا حربهم الأهلية الخاصة بعد حرب “الإصلاح” بإصدار “قانون التعويض والنسيان” في العام 1660.

تتمتع الدولة بالقدسية. وكما هو الحال في الجزائر حيث تم إصدار قانون عفو آخر بعد حمام الدم في الفترة 1992-1998 -وقتلاه الذين بلغ عددهم 250.000- والذي عفا عن أفراد الجماعات المسلحة الذين لم يرتكبوا مذابح أو أعمال اغتصاب أو تمرد -لكنه عفا تماماً أيضاً عن كل ممارسة للتعذيب وأي جريمة حرب ارتكبتها الميليشيات الحكومية الوحشية وجماعات الجيش التي حاربت الإسلاميين في الصراع. وعلاوة على ذلك، منع القانون خوض أي نقاش حول الجرائم الفظيعة والانتهاكات المرتكبة في هذا الجلجلة من الدم!

لن يكون من المفاجئ أن نعرف أن الذي وضع هذا التشريع المشين -في أيامه الأكثر تعقلاً والأقل غيبوبة – كان عبد العزيز بوتفليقة، الذي حاول حتى اللحظات الأخيرة التشبث بالسلطة في الجزائر ضد رغبات الملايين من أبناء شعبه المحتجين. هل تجلب الحرية الغفران؟ وإلى متى يجب علينا الانتظار؟ بعد انتهاء الحرب اللبنانية، كنت حاضراً في حفل قهوة صباحي في بيروت حضره زعيم طائفي بارز. وفي إحدى زوايا الغرفة تواجدَت سيدة في منتصف العمر كان ابنها قد اختُطف -و”اختفى” عند خط المواجهة- على أيدي ميليشيا نفس الزعيم الطائفي.

وقفَت لبعض الوقت، وهي تتمتم بغضبها ضده. وبعد ذلك، وبينما نشاهد منذهلين، واجهت المرأة الرجل، طالبةً معرفة ما فعله بولدها، وهي تصرخ وتصرخ وتنشج بحبها الأمومي لابنها الميت بلا شك. وقد حاول الرجل التفكير معها، وقال إنه سيحاول معرفة ما حدث -بالطبع سيفعل- وإنه يشعر بالأسف لأجلها؛ لكن المرأة اقتيدت بلطف وحزم إلى خارج الغرفة. كانت والدة الضحية هي التي يجب أن تغادر، وليس القاتل.

في العام 2017، كان محافظ حمص السوري يحاول إقناع المواطنين السُنّة بالبقاء في منازلهم وعدم المغادرة على متن حافلات المتمردين إلى محافظة إدلب. وكنت أسير بجانبه وهو يتسلق الحافلات ويتوسل إليهم بدون جدوى. وقال لي لاحقاً: “هناك الكثير من الناس هنا من الذين يريدون عودة أحبائهم. حدثت العديد من عمليات الاختطاف في بداية الحرب وهم لا يصدقون أنني لا أستطيع إعادتهم. لقد مضى وقت طويل على ذلك. ونحن لا نعرف من هو الجانب المسؤول”.

ولكن، يمكننا أن نخمِّن. ونحن، كصحفيين، نعرف عادة -كما تعلم عائلات الضحايا- مَن هو الذي ربما يكون قد قتل مَن عند نقطة تفتيش لبنانية أو سورية أو بوسنية. بعد كل شيء، كنا نعرف من قتل 8.373 إنسان في سريبرينيتسا. وقد رأينا الجنرال راتكو ملاديتش على شرائط الفيديو. ولكن هل يتعلق الأمر بالأفراد؟ أم أنه يتعلق بأولئك الذين أطاعوا -على الرغم من عدم حماسهم- أوامرهم؟ أو مَن هم الذين تعاونوا، مثل القرويين المحيطين بدير حفار، مع العدو ثم عملوا معه ثم وجدوا أنفسهم، بعد ثلاث سنوات، في الجانب الخاطئ من الحرب؟

أولئك الذين ظنوا أنهم كانوا على الجانب “الصحيح” من الحرب -في تونس، على سبيل المثال، حتى أثبتت الثورة ضد بن علي أنهم مخطئون- تُركوا ليعيشوا مع كوابيسهم الخاصة، وهي ظاهرة تستحق الاستكشاف. في تونس، كانت هناك، على الأقل، جلسات الاستماع التي سُميت “الحقيقة والكرامة” بعد سقوط الديكتاتور. وقد تمكنت المجلة الفرنسية الصغيرة المشاكسة المسماة “شباب أفريقيا” من إقناع شرطي سابق مارس التعذيب وأصبح عمره 68 عاماً بالاعتراف بجرائمه في ظل النظام. ووصف “رضا” (تم تغيير الاسم، بالطبع) كيف كان يعمل هو واثنان من رفاقه. كانت مهمتهم الأولى هي إذلال السجناء الإسلاميين، وتجريدهم من ملابسهم وضربهم بالأنابيب الحديدية والسياط. “ثم كانت هناك تقنيات أكثر تطوراً”، كما قال رضا. “مثل ‘الدجاج المشوي’؛ حيث يُعلَّق السجين من عمود حديدي بينما توثَق قدماه ومعصماه معاً، ثم يُعرَّض للصدمات الكهربائية على الأجزاء الأكثر حساسية من جسده -أو الحمَّام، حيث يتم دفع الضحية إلى ماء مليء بالمواد الكيميائية والبراز… لم تكن هذه مسؤوليتنا، لكننا كنا عالقين في النظام”.

وعندما سئل عن سبب استمراره في ممارسة التعذيب، أوضح رضا: “حياتي كانت مريحة، كنت أقوم ببناء منزلي، وكنت أتلقى التدريب الشُرَطي في فرنسا والمملكة المتحدة وفي بلدان شمال إفريقيا، وأعمل في مخابرات مكافحة الإرهاب”. لكنه أدرك، كما قال، أنه كان يطيع الأوامر ليس من باب الاحترام لرؤسائه وإنما بدافع الخوف. وعلى الرغم من أنه أقسم أنه لم يمس أي سجينات إناث أبداً، إلا أنه كان يسمع صراخهن. وعندما أتيحت له فرصة الاستقالة، غادر “بمشاعر الخجل من نظام كان يلتهم أطفاله. وعندما كنتُ أصادف لاحقاً سجيناً سابقاً، كنت أدعي أنني لم أعرفه. وكان يفعل الشيء نفسه”.

هنا، ربما، تتجسد صورة طرابلسي عن الجلاد والضحية اللذين أصبحا واحداً. وخلص رضا إلى القول: “لكن كل الأسف الذي يمكنني التعبير عنه لن يمحو أي شيء حدث. لقد توجهت إلى الله، لكن الحصول على غفرانه كان أسهل من الحصول على غفران البشر… عاري يضنيني ويتبعني… لا أعتقد أنني تعرضت للخيانة، لكني أخشى أن يتم إلقاء القبض عليّ والإلقاء بي في السجن لأجرِّب ما فعلته أنا بالناس الآخرين. قد أكون جبانا، لكنني لست وحشاً”.

آه، لكنه كان كذلك. إن الحروب الأهلية -وهذه هي حالة المجتمع داخل الديكتاتوريات -تجعل منا جميعاً وحوشاً. لقد ولد نصف تنظيم القاعدة في غرف التعذيب التابعة للشرطة السرية المصرية. وكان عمر سليمان، كبير شرطة مبارك وجواسيسه -المسؤول عن ملف العلاقات المصرية الإسرائيلية والرجل الذي رتب عمليات الترحيل السري الأميركية للسجناء ليتولاهم رجال التعذيب القاهرة- قد سافر شخصياً إلى تونس لتقديم المشورة لرؤساء رضا في العام 2006. وفي العام 2017، قام خلفاء سليمان، الذين يعملون الآن لدى المشير-الرئيس السيسي بزيارة رسمية إلى دمشق لتقديم إحاطة للحكومة السورية. كيف يستطيع الضحايا أن يفصلوا أنفسهم عن هذا العالم؟ كيف تستطيعُ أن تغلق الباب على المعاناة؟

المصالحة كلمة سهلة. وكذلك كلمة الحقيقة أيضاً. كيف يمكننا أن نطفئ آلة الحرب الأهلية؟ بالأعذار؟ بالاعترافات؟ أم أن علينا أن ننتظر حتى يُنهي كل الذين ارتكبوا الخطايا -والذين كانوا ضحايا لهذه الخطايا- حياتهم الطبيعية على الأرض؟ حتى لو أنهم يكونون قد ماتوا بالحزن سنوات قبل ذلك.

*نشر هذا الموضوع تحت عنوان: What can past civil wars tell us about Syria and its road to recovery?

*صحفي بريطاني شهير، مراسل صحيفة الإندبندنت في الشرق الأوسط.