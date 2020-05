ما الذي يمكن أن تعلّمنا إياه حنة أرندت عن العمل في زمن “كوفيد- 19”

ليندسي ستون بريدج* – (ذا نيو ستيتسمان) 15/5/2020

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

ينبغي أن يرشد تمييز الفيلسوفة بين العمل والكدح محاولاتنا لبناء مجتمع أفضل.

وفقًا لإرشادات الحكومة، من المفترض أن نعود الآن إلى العمل. ولكن ماذا يعني “العمل” في زمن “كوفيد-19″؟ وسط الجدالات حول الكيفية التي قد نعود بها إلى العمل، فإن ما يتم نسيانه هو أن العمل جزء حاسم مما أسمته الفيلسوفة السياسية حنة أرندت في القرن العشرين “الحالة الإنسانية”.

تنص استراتيجية الحكومة للتعافي من “كوفيد- 19” والتي نشرتها يوم 11 أيار (مايو) على أن “الناس سيعودون إلى العمل” كما لو انهم يذهبون إلى كرسي طبيب أسنان: بحذر، وبأقنعة على الوجه.

والسبب الذي يجعلهم يستدعي استمالة الناس والحاجة إلى إقناعهم، بطبيعة الحال، هو الاقتصاد. عند إحدى النقاط في الوثيقة، يبدو الأمر كما لو كان الاقتصاد، وليس الناس، هو الذي كان مريضاً: “كلما طالت فترة تأثير الفيروس على الاقتصاد، زادت مخاطر الندوب على المدى الطويل”. إن الاقتصاد في حاجة إلى مساعدة على التنفس، والناس هم الأكسجين.

لم تكن أرندت لتتفاجأ بهذا التجسيد الشائع. من الفكر الأخلاقي والسياسي لجون لوك وآدم سميث في القرنين السابع عشر والثامن عشر على التوالي، إلى كارل ماركس في القرن التاسع عشر، نظر اليساريون والليبراليون واليمينيون إلى الإنسان ككائن كادح، يعرق ويشقى من أجل أن يُبقي الآلات، والخدمات، والنقد ورأس المال السائل، عاملة. الاقتصاد “يعمل” بينما نحن “نكدح”.

في كتابها الذي صدر في العام 1958، “الحالة الإنسانية”، اقترحت أرندت أن نفكر مرة أخرى. لا يكفي أن نتخيل أننا نشقى ونكافح من أجل نقطة ربما نكون فيها متحررين من الكدح: في الأتمتة المستقبلية أو الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، أو في التخيلات الوهمية للثراء الفائق، أو في اليوتوبيات الاشتراكية للملكية المشتركة التي قد تحررنا من الكدح -أو، إذا كنت فيلسوفًا يونانيًا، في حياة العقل. بالنسبة لأرندت، كانت الحياة النشطة هي التي نحتاج إلى أن نهتم بشأنها، والحيوات التي نعيشها مع الآخرين، الآن وفي المستقبل.

لـ”الحياة النشطة” كما تصورتها أرندت ثلاثة مكونات: الكدح، والعمل، والمبادرة. وينبغي أن يكون تمييزها بين الكدح والعمل هو ما يشغلنا الآن.

الكدح هو ببساطة ما نقوم به من أجل البقاء. إننا نكدح من أجل أن نأكل؛ من أجل الحفاظ على أجسادنا بصحة جيدة، والحفاظ على سقوف فوق رؤوسنا، والحفاظ على استمرارية الحياة. وكل الحيوانات تكدح، بإقناع أو من دونه، كما يفعل العبيد والنساء اللاتي يعملن -حرفيا في كثير من الأحيان- خلف أبواب مغلقة. لا يوجد شيء خاص في الكدح، باستثناء حقيقة أننا سوف نموت من دونه.

من ناحية أخرى، يعطي العمل معنى جماعيًا لما نقوم به. عندما نعمل على إنتاج شيء ما، فإننا نضع ونترك شيئًا دائمًا في العالم: طاولة (كانت أرندت، مثل العديد من الفلاسفة، مغرمة بأمثلة الأثاث)، منزل، كتاب، سيارة، سجادة، قطعة عالية الدقة عالية من الهندسة، والتي يمكننا من خلالها أن نرتب بها الأيام الزمن، أو أن نبقي على النفس متردداً في جسد.

باختصار، ما نعمل عليه يشكل الحقيقة الإنسانية التي نتشاركها جميعًا. العمل هو جزء مما أسمته أرندت “التحفة البشرية”: إنه يعني أننا أكثر من مجرد طبيعة، وأننا صنعنا شيئًا يدوم. إننا نكدح بحكم الضرورة؛ ونحن نعمل لخلق واقع بشري.

في الخمسينيات، كانت أرندت قلقة من أن يحول الاستهلاك الرأسمالي العمل إلى كدح محض. إذا كنا جميعاً نصنع لنستهلك فقط، فإننا لا نترك شيئًا في العالم، ونفقد هذا الشعور المشترك بالعالم. اصنع البرغر، كل البرغر، كن برغر. وسكون انهيار التمييز بين العمل والكدح مهماً حقًا لأنه من دون المعاني التي يمنحها لنا العمل، لا يمكن أن تكون هناك أرضية مشتركة للسياسة -للمبادرة، كما وصفت أرندت الجزء الثالث، والأهم، من “الحياة النشطة”، كما عرّفتها.

هذا هو السبب الذي يجعل مثال الطاولة الذي تقدمه مهماً للغاية. الطاولة هي قطعة صلبة محسوسة من الحرف اليدوية. وهي أيضًا شيء يجلس حوله الناس، معًا وإنما متباعدين؛ اجتماعيين بينما يحتفظون بنأيهم. وقالت أرندت إنه من دون الطاولة، لن يكون هناك منتدى لسياسات التعددية التي تعتقد أن المجتمعات يجب أن تهدف إلى اعتناقها. لكي تحدث السياسة، نحتاج إلى شيء يمكننا جميعًا أن نتجمع حوله -وإنما الذي يحدد الاختلافات بيننا أيضاً. هذا هو ما يمنحه لنا العمل.

إذا كان الناس قد انزعجوا عندما أصدرت الحكومة دعوتها إلى العمل في 10 أيار (مايو)، فربما كان ذلك لأن ما سمعوه لم يكن دعوة للعودة إلى العمل، وإنما كان نوعاً من الطلب على كدحهم. وعندما كان واضحاً عند تلك النقطة أن أماكن العمل ووسائل النقل العام غير آمنة من “كوفيد-19″، (أي أنها لم تكن آمنة للحياة البشرية)، كان من الصعب الهروب من فكرة أن المسألة لم تكن تتعلق باستمالتنا أو إقناعنا بالعودة إلى العمل، بقدر ما كانت أننا أُمِرنا بإعادة أجسادنا إلى خدمة الاقتصاد -كما لو أن الندوب التي تصيب رئتيه أخذت الأسبقية على إنسان يخشخش صدره والذي ليس لديه خيار سوى ركوب الحافلة رقم 73.

لم تكن هذه مجرد نوع من الرسائل التي تعوزها البراعة. كانت فشلًا في إدراك قيمة -ليس العمل الذي يتعين علينا القيام به فحسب، وإنما العمل الذي نقوم به معًا لكي نكون بشرًا أيضاً.

هذا هو السبب في أن المناقشات والسياسات حول كيفية عودتنا إلى العمل مهمة للغاية: إننا نتحدث أيضًا عن أي نوع من المجتمع البشري نحن -أو نريد أن نكون.

إذا كان أخذ القيمة الإنسانية للعمل بشكل أكثر جدية هو المفتاح لسياسة أفضل، يجب علينا أيضًا اغتنام هذه الفرصة للتفكير في ما يعتبر عملًا قيمًا من الأساس.

قد تريدُنا أرندت الطريق، لكن فلسفتها توصلنا إلى هذا الحد فحسب. وكما لاحظت النسويات، فإن ضرورات الكدح التي وصفتها أرندت هي أيضًا أوصاف لعمل المرأة التقليدي. بشكل رئيسي، كان الكدح من أجل إبقاء الأجسام البشرية على قيد الحياة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، من عمل النساء، وبتكلفة باهظة.

إن صنع طاولة هو أمر رائع، لكن العمل الذي يُعيد إنساناً مُكرّماً إلى الحياة مرة أخرى من جسدٍ مريض متألم، وربما مُحتضَر، هو كذلك أيضًا. وقد تم إنشاء هيئة الصحة الوطنية البريطانية للقيام بهذا العمل.

ماذا لو أننا، بدلاً من رؤية هيئة الصحة الوطنية البريطانية على أنها شيء ضعيف -لكنه شجاع- والذي يحتاج إلى الحماية، فكرنا فيها على أنها تلك الطاولة التي نحتاج جميعًا إلى أن نتحلق حولها لخلق مستقبل سياسي مختلف حقًا -وربما أكثر إنسانية؟ ماذا لو ان العودة إلى العمل قد تكون هي أيضاً طريقة للعودة إلى الحالة الإنسانية؟

*مؤلفة كتاب “أناس بلا مكان: كتابات، حقوق ولاجئون” (2018). سوف يصدر كتابها المقبل عن حنة أرندت عن “جوناثان كيب” في القريب.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: What Hannah Arendt can teach us about work in the time of Covid- 19