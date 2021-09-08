ما الذي يمنعنا من تحقيق أحلامنا؟

عمان- كم مرة تخلينا عن أحلامنا بسبب معتقداتنا الخاطئة؟ “أوه، أنا لا أمتلك المال الكافي لتحقيق حلمي”، أو “وقتي لا يسمح لي!” أو “أنا لا أعرف كيف أبدأ”، أو “لدي وظيفتي وأنا أكبر من أن أبدأ من جديد!”، ألا تبدوا هذه الأفكار مألوفة لديكم؟

عندما كنا صغارًا، كان لدينا الكثير من الأحلام والتطلعات. أردنا تحقيقها كلها. ولكن مع مرور الوقت، وضعناها على الرف ليتراكم عليها الغبار. قد نتفقدها في بعض الأحيان أو تزورنا هي في أحلام اليقظة، ولكن بعد ذلك نتخلى عنها مرة أخرى عندما ننشغل بحياتنا اليومية. لدينا فواتير يتوجب علينا دفعها، وأطفال لإيصالهم إلى المدرسة ومسؤوليات علينا الاهتمام بها. لكن هل هذا ما أردناه حقًا لأنفسنا؟ هل أردنا أن نستيقظ يومًا ما لنكتشف أن الحياة انقضت بينما نحن باقون في مكاننا الآمن، نتجول في منطقة الراحة؟

كانت لدي أحلام كثيرة. أردت أن أصبح رسامة ثم شاعرة. ثم تخليت عن أحلامي كلها. لم أسعَ لتحقيق أي منها بجدية كافية. هل أنا نادمة على عدم ملاحقتي لأحلامي؟ نعم بالطبع. ما الذي أوقفني؟ إنها معتقداتي الخاطئة التي أسرتني وقيدتني. هل هناك أمل؟ البشارة أنه لم يفت الأوان بعد لتغيير كل ذلك.

يمكننا إيجاد أحلام جديدة أو إعادة إحياء الأحلام القديمة. لكن أولاً، دعونا نحدد معتقداتنا الخاطئة حول إمكانيات تحقيق أحلامنا. وفقًا لمدرب الحياة بيتر بانيرجيا، نذكر فيما يلي أكثر العقبات شيوعًا والتي نضعها في طريقنا:

“إنه صعب للغاية”

في بعض الأحيان نحكم على أنفسنا بالفشل حتى قبل أن نبدأ. نحدث أنفسنا قائلين: “هل نمتلك ما نستطيع أن نحقق به حلمنا؟ المال والموهبة والوقت ومساعدات من حولنا. لا نعرف كيف وأين نبدأ” وسرعان ما نتخلى عن الحلم. إذا شعرتم أن أحلامكم يصعب تحقيقها، فاسألوا أنفسكم: “ماذا بوسعنا أن نفعل في الوقت الحاضر لتحقيق أحلامنا؟ ما الخطوات البسيطة الأولى التي يمكننا اتخاذها لتقربنا أكثر من تحقيق أحلامنا؟”.

إذا كنتم تريدون أن تصبحوا كتابًا، فاكتبوا صفحتين يوميًا، إذا كنتم تتوقون لأن تصبحوا رسامين، فاشرعوا في تلقي دروس الرسم، وفي حال شكل المال عقبة في طريقكم، فالإنترنت مليء بالدروس والورشات المجانية لتعليم فن الرسم.

إذا كنتم ترغبون في تسلق جبل، فمارسوا رياضة التسلق، إذا كنتم تطمحون إلى بدء مشروعكم الخاص، فلا تترددوا في التواصل مع الأشخاص المعنيين في هذا المجال.

لذلك وبمجرد تحديدنا الهدف والعمل على تحقيقه شيئًا فشيئًا، سنجد أنفسنا في أقرب وقت على طريق تحقيق أحلامنا.

لكن لماذا تبدو الأحلام صعبة للغاية وتحقيقها بعيد المنال؟ إنه بسبب الاعتقاد الآتي..

في بعض الأحيان نحكم على أنفسنا بالفشل حتى قبل أن نبدأ. نحدث أنفسنا قائلين: “هل نمتلك ما نستطيع أن نحقق به حلمنا؟ المال والموهبة والوقت ومساعدات من حولنا. لا نعرف كيف وأين نبدأ” وسرعان ما نتخلى عن الحلم. إذا شعرتم أن أحلامكم يصعب تحقيقها، فاسألوا أنفسكم: “ماذا بوسعنا أن نفعل في الوقت الحاضر لتحقيق أحلامنا؟ ما الخطوات البسيطة الأولى التي يمكننا اتخاذها لتقربنا أكثر من تحقيق أحلامنا؟”. إذا كنتم تريدون أن تصبحوا كتابًا، فاكتبوا صفحتين يوميًا، إذا كنتم تتوقون لأن تصبحوا رسامين، فاشرعوا في تلقي دروس الرسم، وفي حال شكل المال عقبة في طريقكم، فالإنترنت مليء بالدروس والورشات المجانية لتعليم فن الرسم. إذا كنتم ترغبون في تسلق جبل، فمارسوا رياضة التسلق، إذا كنتم تطمحون إلى بدء مشروعكم الخاص، فلا تترددوا في التواصل مع الأشخاص المعنيين في هذا المجال. لذلك وبمجرد تحديدنا الهدف والعمل على تحقيقه شيئًا فشيئًا، سنجد أنفسنا في أقرب وقت على طريق تحقيق أحلامنا. لكن لماذا تبدو الأحلام صعبة للغاية وتحقيقها بعيد المنال؟ إنه بسبب الاعتقاد الآتي.. “علينا أن ننجح بسرعة”

كم بسرعة؟ خمس سنوات؟ عشر سنوات؟ إذا شعرتم أن الطريق طويل جدًا، فاسألوا أنفسكم: هل الأفضل الوصول متأخرًا أم عدم الوصول على الإطلاق؟ غالبًا ما نفتقر إلى الانضباط والمثابرة على العمل الجاد والمنتظم لأننا نبحث عن الإشباع الفوري. وعندما لا نحصل عليه، نتخلى عن أحلامنا.

كم بسرعة؟ خمس سنوات؟ عشر سنوات؟ إذا شعرتم أن الطريق طويل جدًا، فاسألوا أنفسكم: هل الأفضل الوصول متأخرًا أم عدم الوصول على الإطلاق؟ غالبًا ما نفتقر إلى الانضباط والمثابرة على العمل الجاد والمنتظم لأننا نبحث عن الإشباع الفوري. وعندما لا نحصل عليه، نتخلى عن أحلامنا. “إن لم نكن مشهورين فنحن فاشلون”

لماذا نحتاج لأن نكون معروفين أو مشهورين لتحقيق أحلامنا؟ لماذا نقارن أنفسنا بالآخرين؟ البعض منا يحقق أحلامه أسرع وأكثر من غيرهم وذلك لأن طريقهم مختلف وتفكيرهم مختلف بينما يتأخر البعض الآخر. لا توجد قاعدة ثابتة لتحقيق الحلم. إذا كنا قادرين على إنجاز جزء فقط من حلمنا، فهذا لا يعني أننا فشلنا. نحن نفشل فقط إذا لم نحاول أبدًا. ربما لن أصبح رسامة أو شاعرة مشهورة أبدًا، لكن هل هذا يعني أن ما كل حققته من إنجازات في طريقي للوصول لتلك الأحلام هي مجرد إخفاقات؟ بالطبع لا.

لماذا نحتاج لأن نكون معروفين أو مشهورين لتحقيق أحلامنا؟ لماذا نقارن أنفسنا بالآخرين؟ البعض منا يحقق أحلامه أسرع وأكثر من غيرهم وذلك لأن طريقهم مختلف وتفكيرهم مختلف بينما يتأخر البعض الآخر. لا توجد قاعدة ثابتة لتحقيق الحلم. إذا كنا قادرين على إنجاز جزء فقط من حلمنا، فهذا لا يعني أننا فشلنا. نحن نفشل فقط إذا لم نحاول أبدًا. ربما لن أصبح رسامة أو شاعرة مشهورة أبدًا، لكن هل هذا يعني أن ما كل حققته من إنجازات في طريقي للوصول لتلك الأحلام هي مجرد إخفاقات؟ بالطبع لا. “لقد فات الأوان بالنسبة لنا”

هل تشعرون أنه فاتكم القطار؟ لقد انتابني هذا الشعور في مناسبات عديدة، لكن تجارب الناس تستمر في إثبات أنني مخطئة في شعوري. الكثير من الناس حققوا أحلامهم عندما كانوا أكبر سنًا. ما علينا سوى قراءة جميع قصص النجاح للأشخاص الذين حققوا أحلامهم بعد 50 أو 60 أو حتى 70 سنة. ليس هناك حد لما يمكننا القيام به في أي عمر. لا يوجد حد زمني لإمكانية تحقيق أحلامنا. يمكنكم تحقيق أحلامكم في أي عمر.

هل تشعرون أنه فاتكم القطار؟ لقد انتابني هذا الشعور في مناسبات عديدة، لكن تجارب الناس تستمر في إثبات أنني مخطئة في شعوري. الكثير من الناس حققوا أحلامهم عندما كانوا أكبر سنًا. ما علينا سوى قراءة جميع قصص النجاح للأشخاص الذين حققوا أحلامهم بعد 50 أو 60 أو حتى 70 سنة. ليس هناك حد لما يمكننا القيام به في أي عمر. لا يوجد حد زمني لإمكانية تحقيق أحلامنا. يمكنكم تحقيق أحلامكم في أي عمر. “إنها مخاطرة كبيرة كما أننا قد نفشل”

حقًا! ماذا سيحدث إن لم ننجح؟ ماذا لو ذهبت كل جهودنا سدى؟ ماذا لو لم تتحقق أحلامنا؟ ماذا لو فشلنا؟ ماذا لو خسرنا المال وفقدنا وظيفتنا؟ أنتم محقون في مخاوفكم! لكن كونوا صادقين مع أنفسكم. هل أنتم سعيدون بما أنتم عليه الآن؟ هل سنندم ذات يوم حين ننظر إلى حياتنا لأننا لم نلاحق أحلامنا بعد؟ أو أننا لم نحاول بما فيه الكفاية؟

ألا تعتقدون أنها مخاطرة تستحق أن نخوضها؟ ربما لم أحقق أحلامي الأولية، ولكن بعد سنوات عديدة، حققت حلمًا آخر عندما أصبحت مستشارة ومدربة تطوير الذات. لذا أحلامنا تصبح حقيقة إذا أردناها بشدة.

حاولوا أن تكتشفوا معتقداتكم الخاطئة

إذا كانت لديكم أحلام، فلا تتوقفوا عن ملاحقة أحلامكم بعد الآن. الحياة أقصر من أن نقضيها في الندم. أحلامنا أقرب مما نعتقد. ما الخطوات الصغيرة التي سنتخذها اليوم لتقربنا أكثر من أحلامنا؟

عبير جبجي

معالجة بالطب الطبيعي المتكامل ومستشارة تطوير الذات/ مجلة “نكهات عائلية”