ما الرهاب المرتبط بالثقافة؟

ليما علي عبد

عمان- جميع الأشخاص معرضون للإصابة بمعظم أنواع الرهاب، وذلك بصرف النظر عن أعمارهم وأجناسهم وحالاتهم المادية والاقتصادية وثقافاتهم، غير أن بعض أنواع هذا الاضطراب تظهر ظهورا شبه حصري بين أشخاص من ثقافات معينة، وهذا بناء على ما ذكره موقع “www.verywellmind.com” الذي قدم المعلومات الآتية عن اثنين من هذه الأنواع، مشيرا إلى أنها تعرف أحيانا بأنها حالات مشابهة للرهاب: