ما العلاقة بين النظام الغذائي السيئ والإصابة بالسكري؟

أوضحت دراسة تم نشرها في مجلة PLOS Medicine أن جودة النظام الغذائي مرتبطة بشكل مستقل بمرض السكري من النوع 2، وذلك لأن النظام الغذائي الصحي مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بهذا المرض عبر جميع مستويات المخاطر الجينية، بحسب ميديكال إكسبريس.

وأجريت الدراسة على أكثر من 35000 من البالغين الأمريكيين، وتم دراسة أنظمتهم الغذائية بشكل دقيق.

كما تم التطلع إلى دراسات سابقة توضح مدى الالتزام بنمط حياة صحي، إذ حلل الباحثون بيانات من 3 دراسات جماعية مكثفة، بما في ذلك 35759 متخصصاً صحياً أمريكياً تابعوا 902386 شخصاً لسنوات.

النظام الغذائي المنخفض والإصابة بمرض السكري

ووجد الفريق أنه بغض النظر عن المخاطر الوراثية، التي قد تتسبب في الإصابة بهذا النوع من الأمراض، فإن جودة النظام الغذائي المنخفضة.

وذلك بالمقارنة بجودة النظام الغذائي العالية، كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري بنسبة 30%.

وكان الخطر النسبي لمرض السكري من النوع 2 يقل كلما زاد مؤشر جودة النظام الغذائي، بغض النظر عن العوامل الوراثية، مما يؤكد على الدور الذي تلعبه الأنظمة الغذائية الصحية في الحماية من مرض السكري.

نصائح للوقاية من الإصابة بمرض السكري

إليك مجموعة من النصائح للوقاية قدر الإمكان من الإصابة بمرض السكري بحسب مايو كلينك.

فقدان الوزن الزائد

يقلل فقدان الوزن من خطر الإصابة بمرض السكري، حيث قام بعض الأشخاص في إحدى الدراسات الكبيرة بتقليل أوزانهم الزائدة، مما خفض من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 60% تقريباً بعد فقدان ما يقرب من 7% من وزن الجسم مع تغييرات في التمارين والنظام الغذائي.

كما توصي جمعية السكري الأمريكية بأن يفقد الأشخاص المصابون بمقدمات السكري ما لا يقل عن 7% إلى 10% من وزن أجسامهم لمنع تطور المرض.

كن أكثر نشاطاً بدنياً

يساعد النشاط البدني على خفض نسبة السكر في الدم، وزيادة حساسية الجسم للأنسولين مما يساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي.

كما أن النشاط البدني يجعلك في مزاج أفضل، مما يحد من تناول كميات كبيرة من الطعام نتيجة الاكتئاب.

تناول الأطعمة النباتية الصحية

تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الأطعمة الصحية وغني بالألياف، يساعد على تعزيز فقدان الوزن، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

كما أن الألياف تعمل على إبطاء امتصاص السكريات وخفض مستويات السكر في الدم، والحماية من ارتفاع ضغط الدم وحدوث الالتهابات.

تناول الدهون الصحية

الأطعمة الدهنية غنية بالسعرات الحرارية ويجب تناولها باعتدال، وذلك للمساعدة في إنقاص الوزن؟ إذ يجب أن يشتمل نظامك الغذائي على مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة، والتي تسمى أحياناً “الدهون الجيدة”.

وتعمل الدهون غير المشبعة على تعزيز مستويات الكوليسترول الصحية في الدم، وتحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية.