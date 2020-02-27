ما الفرق بين الشاي الطبي والعادي؟

الغد– يوجد نوعان مختلفان من الشاي، أحدهما‬ ‫يندرج ضمن المواد الغذائية، في حين يندرج الآخر ضمن العقاقير الطبية.‬ ‫فما الفرق بينهما؟‬

ونعني هنا بالشاي أي مشروب يحضر من الأعشاب، مثل شاي البابونح وشاي الميرمية، وليس فقط الشاي الأخضر أو الشاي الأسود.

‫للإجابة عن هذا السؤال، أوضحت الصيدلانية الألمانية أورزولا زيلربيرج- كما نقلت الجزيرة- أن‬ ‫الفرق بين النوعين يتمثل في اختلاف نوعية النباتات المستخدمة في إنتاج‬ ‫الشاي، مشيرة إلى أن متطلبات الشاي الطبي أعلى بكثير من متطلبات الشاي‬ ‫العادي، حيث لا يتعلق الأمر هنا بمحتوى المواد الفعالة فحسب، بل بمدى ‫جودته ونقائه وخلوّه من الشوائب أيضا.

‫وتضرب زيلربيرج مثالا على ذلك بشاي البابونج، موضحة أن شاي البابونج‬ ‫الذي يندرج ضمن المواد الغذائية، عادة ما يتكون من الأوراق والسيقان،‬ ‫أما شاي البابونج الذي يندرج ضمن العقاقير الطبية فإنه لا يحتوي إلا‬ ‫على الزهور، وبالتالي فإن محتواه من الزيوت الطيّارة والمواد الفعالة‬ ‫الأخرى يكون أعلى. ‬

‫وأضافت زيلربيرج أن الشاي الطبي له استخدامات عدة، منها تخفيف التقلصات‬ ‫في المعدة والأمعاء والمرارة والقنوات الصفراوية، وتثبيط الالتهابات. ‬

وأشارت زيلربيرج إلى أنه بشكل عام يمتاز الشاي بأنه قليل السعرات‬ ‫الحرارية، وأن مجرد طقوس تحضير‬ ‫وشرب الشاي تساعد على الشعور بالاسترخاء النفسي.‬