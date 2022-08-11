ما الفرق بين عملية الليزر والليزك للعيون؟

يُعاني العديد من الأفراد في مُجتمعاتنا من مشكلات النظر، وهو ما يفسِّر توجُّه الطب نحو تطوير أفضل الحلول لهذه المشكلات، خاصةً في عصر التقدم التكنولوجي، فظهرت العديد من تقنيات تصحيح النظر، ومن بينها عملية الليزر أو الليزك للعيون، ولكنْ، قبل مناقشة الطبيب بشأن الخضوع لأيٍّ من هذه العمليات، يتوجَّب على الشخص معرفة الفرق بينهما واستيضاح العديد من الأمور المجهولة في هذا الجانب.

تشرح الدكتورة سماح شري، أخصائية طب وجراحة العيون، الفرق بين عملية الليزر والليزك للعيون، ومتى يضطر الأطباء لإجراء أي منهما، وذلك عبر حلقات برنامج “الغد دكتورز”.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.