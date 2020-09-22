ما المطلوب في مرحلة “الانتشار المجتمعي” لكورونا.. عبيدات يجيب

عمان – الغد – بعد أن أكد أن الأردن دخل في مرحلة الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا، أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنيّة للأوبئة الدكتور نذير عبيدات أنه تم تحديث الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابة للتصدي لمرض كوفد-19.

وقال الدكتور عبيدات في إيجاز صحفي اليوم الثلاثاء: في هذه المرحلة أصبح دور المواطن في الحفاظ على صحته وصحة أسرته وعائلته وكذلك الحفاظ على صحة المجتمع أكثر أهمية من المراحل السابقة التي مرّ بها هذا الوباء، ممّا يحتم زيادة الوعي المجتمعي بهذا المجال.

إلى ذلك، أوضح عبيدات أن عدد الإصابات 5045 حالة و33 وفاة مع التأكيد بأن الأردن أصبح حالياً في مرحلة الانتشار المجتمعي حسب المعايير العالمية والمعطيات الوبائية المحلية وهي:

أ‌- ازدياد عدد الإصابات المجهولة المصدر والتي لا يوجد لها تاريخ اختلاط مع حالات مؤكدة.

ب‌-الزيادة في عدد بؤر الإصابات في مناطق جغرافية متعددة والتي لا يوجد فيها نقاط اتصال في كثير من الحالات.

وشدد على ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية بدورها للتأكد من أن المنشآت والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية تقوم بتطبيق البروتوكولات الخاصة وخاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وعدم السماح بأية تجمعات تخالف أوامر الدفاع.

وأعلن أنه تم تحديث الخطة الوطنية للجاهزية والاستجابة للتصدي لمرض كوفد-19 وعلى النحو التالي:

1- تقوية قدرات وامكانيات وزرارة الصحة في مجال الصحة العامة من خلال زيادة القدرة على اكتشاف وفحص الحالات وعزلها في أسرع وقت وكذلك تحديد المخالطين ومتابعتهم واجراء الفحوصات اللازمة وذلك حسب الأدلة الارشادية لوزارة الصحة.

مما يتطلب زيادة قدرات فرق الرصد والتقصي والمختبرات الطبية وتوفر عدد كاف من الفحوصات والكواشف المخبرية لتكون قادرة على التعامل مع هذه المستجدات.

2- لابد من العمل على زيادة قدرات المستشفيات التي تقوم بعلاج المصابين من خلال زيادة أعداد الأسرة في المستشفيات وخاصة قي وحدات العناية المركزة وكذلك زيادة عدد أجهزة التنفس الاصطناعي والعمل على زيادة عدد الكوادر الطبية المؤهلة

3- مع التأكيد على ضرورة مشاركة كافة القطاعات الصحية في رفع كفاءة المستشفيات ووحدات العناية المركزة.