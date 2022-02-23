ما المقصود بالكبسولة الزمنية؟ خبير يجيب

عماد العجلوني- قال خبراء في مجال الآثار وعلم الانثروبولوجيا إن المقصود بالكبسولة الزمنية التي تم الإعلان عن اكتشافها في الأردن تم فهمها بطريقة خاطئة.

وأوضح الخبراء أن المقصود بالكبسولة الزمنية هو العثور على معلومات كاملة ضمن منطقة جغرافية محددة ولا تعني أن هنالك كبسولة مغلقة وسيتم العمل على فتحها لمعرفة ما بداخلها.

وأضاف الخبراء أن المعلومات المتواجدة في نفس الموقع والتي أظهرت أن تاريخ الإكتشاف يعود إلى 7 آلاف سنة قبل الميلاد ما زالت على حالها لغاية اليوم وهي أكبر منشأة بشرية في العصر القديم تم اكتشافها لغاية اليوم.

وحول تمثال غسان وأبو غسان فقد قال الخبراء إن الرسوم التي لا تزال ظاهرة على وجه أبو غسان لغاية اليوم تعد أقدم رسم هندسي على مستوى العالم.

المشرف المسؤول على موقع الحفر والإكتشاف الدكتور محمد الطراونة قال في تصريح لـ”الغد” بأن عمليات الحفر لا تزال مستمرة في الموقع للبحث عن مناطق أثرية مطمورة في الصحراء منذ أكثر من 9 آلاف عام.

وأضاف أن هذه التجمعات المكتشفة تعود للصيادين ضمن مخيمات صغيرة ولن ترقى بأن يتم وصفها بالمدن الكبيرة.

ولفت إلى أن الأثار المكتشفة تدل على أن صيد الغزلان كان يتم بأعداد كبيرة وأن الأثار التي يتم اكتشافها من المنتظر أن يتم تجهيزها في مكان مناسب وعرضها للسياح.