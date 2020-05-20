ما بعد “كورونا”.. تقرير يوصي بالاستثمار بالطاقة الكهرومائية

إيمان الفارس

عمان- أكد تقرير دولي متخصص في مجال الطاقة والمياه أهمية الاستثمار العالمي بتطوير الطاقة الكهرومائية المستدامة في مرحلة ما بعد كوفيد – 19، باعتبارها الدليل المستقبلي المرتبط بالبيئة الاقتصادية والمناخية والمائية المتغيرة.

وحذر التقرير، الذي صدر أول من أمس عن مجلة “إنترناشيونال ووتر باور آند دام كونستركشن”، وحصلت “الغد” على نسخة منه، من مخاطر الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد – 19 على صناعة الطاقة الكهرومائية على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

وبين التقرير أن تلك المخاطر تمثلت في إعاقة سلاسل التوريد، وتأخير المشاريع أو إعلانها بوضع غير تنافسي، منوها أنه رغم ذلك تستمر الصناعة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية والخدمات الأخرى.

ودعا التقرير الصادر عن المجلة المتخصصة بتوفير المعلومات اللازمة للمهنيين وصناع القرار في العالم حول المياه والسدود، الى التوصل لخلق بيئات جيدة للطاقة الكهرومائية، ما يستدعي العمل مع الحكومات بشأن السياسة والتنظيم.

وأوصى التقرير بضرورة التأكد من تقدير الأسواق لدور الطاقة المائية إلى حد ما، مشددا على أهمية الأخذ بالاعتبار الفوائد العديدة للطاقة الكهرومائية إلى ما يتجاوز مجرد توليد الكهرباء، وذلك من حيث ما يتعلق بالتحكم في الفيضانات والري والمياه النظيفة وما إلى ذلك.

وتوقع التقرير أن تكون الطاقة الكهرومائية في وضع أفضل مقارنة بوضع قطاعات الطاقة الأخرى وذلك في سياق التعافي من أزمة جائحة كوفيد – 19.

وقال إن جائحة كوفيد – 19 ستعيد تشكيل المجتمعات والاقتصاد بطرق لا يمكن تتجاوز التوقعات، لافتا لإمكانية رصد ورؤية مناهج جديدة مهمة للحوكمة العالمية، والتنمية الاقتصادية، والاستدامة البيئية والاجتماعية وأنظمة الطاقة، توازيا وإعادة التفكير في البنية التحتية الحيوية والترابط بين الدول.