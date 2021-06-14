ما تريد معرفته عن فصائل الدم

تضع نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، بين يدي القارئ، اليوم الإثنين، معلومات مهمة عن فصائل الدم والمكونات الرئيسة لها، وأكثر أنواعها شيوعا.

وتتحدث النشرة، التي جاءت بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، والذي يصادف 14 حزيران كل عام، عن فصائل الدم التي تعتمد على نظامي ABO وRH، والمتبرع العام، إضافة إلى نصائح غذائية للأشخاص حسب نوع دمهم.

تعتمد كمية الدم في جسم الشخص على حجمه. بالإضافة، ويختلف تكوين الدم بين الأفراد، هذا الاختلاف في التركيب هو ما يصنع فصيلة دم الشخص.

تعتمد فصيلة دم الفرد على الجينات التي ورثها عن والديه. نظام (ABO) هو النظام الأكثر شهرة لتحديد أنواع الدم، على الرغم من وجود طرق أخرى. هناك أربعة طرق رئيسة ضمن مجموعة (ABO) وهي فصيلة دم (A)، وفصيلة دم (B)، وفصيلة دم (AB)، وفصيلة دم (O).

ما الذي يصنع فصيلة الدم؟

المكونات الرئيسية للدم هي:

– خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

– خلايا الدم البيضاء، التي تلعب دورًا مهمًا في جهاز المناعة.

– البلازما، وهو سائل مصفر يحتوي على البروتينات والأملاح.

– الصفائح الدموية، والتي تمكن من التخثر.

تحتوي كريات الدم الحمراء على تركيبة خاصة من جزيئات البروتينات أو السكريات تدعى مستضد أو مولد الضد (Antigen)، وهي عبارة عن مادة تثير استجابة الجهاز المناعي ولديها وظائف أخرى مثل نقل الجزيئات داخل وخارج الخلية، في حين يحمل البلازما أيضًا مادة أخرى تسمى الأجسام المضادة (Antibodies) التي تستهدف الأجسام الغريبة. لذلك من الضروري مطابقة أنواع الدم عندما يحتاج الشخص إلى نقل الدم. فإذا تلقى الشخص خلايا دم حمراء مع مستضدات غير موجودة لديه كمكون أساسي في خلاياه، فسيرفض جسمه خلايا الدم الحمراء الجديدة ويهاجمها مما يمكن أن يسبب رد فعل شديد وربما يهدد الحياة.

تعتمد فصيلة الدم على المستضدات الموجودة على سطح خلايا الدم الحمراء والتي يمكن أن تختلف بين الأفراد بسبب الاختلافات الجينية الصغيرة.

وهناك نوعان من المستضدات تستخدم لتحديد فصيلة الدم:

– مستضدات (ABO).

– مستضدات (Rh).

انواع الدم الأكثر شيوعًا، حسب نظام (ABO) هناك أربع فصائل من الدم:

1. فصيلة الدم من زمرة (A): في هذه الفصيلة يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على مستضد من نوع(A)، وتحتوي البلازما على جسم مضاد لـ(B) قادر على مهاجمة خلايا الدم التي تحتوي على مستضد (B).

2. فصيلة الدم من زمرة (B): في هذه الفصيلة يحتوي سطح خلايا الدم الحمراء على مستضد (B)، وتحتوي البلازما على جسم مضاد لـ (A) قادر على مهاجمة مستضد (A).

3. فصيلة الدم من زمرة (AB): في هذه الفصيلة تحتوي خلايا الدم الحمراء على مستضدين (A) و(B)، لكن البلازما لاتحتوي على أجسام مضادة لأي من (A) أو (B) ولذلك فهو غير قادر على مهاجمة أي من النوعين السابقين، ويمكن لهؤلاء الأفراد (AB) تلقي دم من أي فصيلة.

4. فصيلة الدم من زمرة (O): في هذه الفصيلة لا تحتوي خلايا الدم الحمراء على أي من مستضد (A) و(B)، وتحتوي البلازما على أجسام مضادة لـ (A) و(B)، ونظرا لعدم وجود المستضدات يمكن لهذه الفصيلة إعطاء الدم لأي فصيلة أخرى.

العامل الريزيسي:

تحتوي بعض خلايا الدم الحمراء على عامل ريزيس، المعروف أيضًا باسم مستضد (RhD). يضيف التجمع الريزيسي بعدًا آخر. إذا كانت خلايا الدم الحمراء تحتوي على مستضد (RhD)، فإنها تكون (RhD) موجبة. إذا لم تكن موجودة فتكون من فئة (RhD) سالب.

يحتاج الأطباء إلى مراعاة كلٍ من (ABO) و(Rh) عند التفكير في فصائل الدم. هذا يعني أن هناك ثمانية أنواع رئيسة من الدم في نظام فصيلة الدم ABO / Rh. بعضها أكثر شيوعًا من الآخر.

المتبرع العام (Universal Donor):

يعد الدم السالب (-O) متبرعاً عاماً لأنه لا يحتوي على مستضدات (A) أو (B) أو (RhD). لذلك يمكن لأي شخص تقريبًا من أي فئة دم أن يتلقى خلايا الدم الحمراء هذه.

نصائح غذائية بحسب نوع الدم:

– فصيلة دم (O): يجب على أصحاب فصيلة الدم (O) اختيار الأطعمة الغنية بالبروتين وتناول الكثير من اللحوم والخضروات والأسماك والفاكهة مع الحد من الحبوب والفاصوليا والبقوليات. لإنقاص الوزن، يفضل تناول المأكولات البحرية وعشب البحر واللحوم الحمراء والبروكلي والسبانخ وزيت الزيتون. يجب تجنب القمح والذرة ومنتجات الألبان.

– فصيلة دم (A): يجب على أصحاب فصيلة الدم (A) اختيار الفاكهة والخضروات والمأكولات البحرية والديك الرومي والحبوب الكاملة وتجنب اللحوم. من الأفضل تناول المأكولات البحرية والخضروات والأناناس وزيت الزيتون وفول الصويا لفقدان الوزن. يجب تجنب منتجات الألبان والقمح والذرة والفاصوليا.

– فصيلة دم (B): يجب على أولئك الذين لديهم فصيلة الدم (B) اختيار نظام غذائي متنوع بما في ذلك اللحوم والفواكه ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والحبوب. لإنقاص الوزن، يجب على الأفراد من النوع (B) اختيار الخضار والبيض والكبد وشاي العرقسوس ولكن تجنب الدجاج والذرة والفول السوداني والقمح.

– فصيلة دم (AB): أولئك الذين لديهم فصيلة الدم (AB) يجب أن يأكلوا منتجات الألبان ولحم الضأن والأسماك والحبوب والفواكه والخضروات. لفقدان الوزن، يفضل تناول المأكولات البحرية والخضروات وعشب البحر، ولكن يجب تجنب الدجاج والذرة والحنطة السوداء والفاصوليا.