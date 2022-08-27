ما حالات شعورك بأنك “لست على ما يرام”؟

ترجمة: حلا محمود مصطفى



عمان- “لست على ما يرام”، الجميع تقريبًا ومن وقت لآخر، يعانون من هذه الفكرة. وبالنسبة للبعض، فإنها لحظة عابرة من الشك الذاتي، بينما بالنسبة للآخرين قد تكون شعورًا مدى الحياة، وفي بعض الحالات، قد يعكس ذلك حقيقة أنك تمر حاليًا بمجموعة معينة من الظروف التي تجعلك تتساءل عما إذا كان بإمكانك تجاوزها. مهما كان سبب شعورك بأن هناك شيئًا ما خطأ يحدث معك، فاعلم أن هناك إجراءات يمكنك اتخاذها لتبدأ في الشعور بالتحسن. بحسب ما نشر موقع “verywellmind”.

إضافة إلى ذلك، من المهم أيضًا عدم إبعاد هذا الشعور عندما يأتي. بدلًا من دفع مشاعرك بعيدًا، خذ الوقت الكافي للتفكير واستكشاف ما يحدث معك. وإذا شعرت بالارتباك في القيام بذلك، ففكر في التحدث إلى اختصاصي الصحة العقلية حول ما تمر به.

لماذا تشعر أن هناك

شيئًا ليس على ما يرام؟

فكر في الأسباب المحتملة. من نكسات الحياة المؤقتة إلى تحمل مرض جسدي أو عقلي لفترة طويلة، هناك العديد من الأسباب المحتملة التي تجعلك تشعر أن هناك شيئًا ما ليس على ما يرام. تحقق من القائمة أدناه ومعرفة ما إذا كان أي منها يتوافق مع ظروف حياتك الحالية.

الشعور بالارتباك

في بعض الأحيان، قد يعكس الشعور بأن هناك شيئًا ما خطأ بأنك تواجه مجموعة صعبة للغاية من ظروف الحياة. قد يعني ذلك أن وظيفك لديها الكثير من المتطلبات، أو مسؤوليات عائلية ثقيلة، أو ضغوطًا مالية، أو أي عدد آخر من المواقف التي قد تؤدي إلى الشعور بعدم قدرتك على مواكبة وتيرة الحياة.

الشعور بأنك عالق

إذا كانت لديك أفكار محددة لما يجب أن تكون عليه حياتك، وشعرت كما لو أنك لا تعيش الحياة التي تريدها، فقد يقودك ذلك إلى الاعتقاد بأن شيئًا ما ليس على ما يرام وأنك عالق.

الشعور بالوحدة

هناك عدد من العوامل التي يمكن أن تجعلك تشعر بالوحدة. ربما تكون لديك علاقات متوترة مع العائلة أو قلق بشأن تكوين صداقات جديدة. عادة، الشعور بأن هناك شيئًا خاطئًا معك لأنك وحيد يعني أنك تكافح من أجل تكوين الروابط الاجتماعية التي تريدها في الحياة.

المعاناة من الصدمة

إذا كنت تسأل ما خطبك؟ فقد يكون السبب هو أنك تعاني من صدمة أو تتعافى من التعرض لصدمة وقد تكون واضحة، مثل فقدان أحد الأحباء، أو مواجهة ظروف الحياة المأساوية. يمكن أن يكون للصدمات بجميع أشكالها تأثيرا كبيرا على حالتك العقلية؛ إذا كان هذا هو ما يحدث لك، فعادة ما ينصح بطلب المساعدة من أحد المحترفين.

المعاناة من مرض جسدي

هل شعورك بأن شيئًا ما ليس على ما يرام مرتبط بشيء متعلق بجسدك؟ سواء كنت مصابًا بمرض تم تشخيصه وتعاني من أعراض جديدة، أو لديك أعراض لم يتم فهمها أو تشخيصها بعد، فمن المحتمل أنك تشعر بالارتباك والقلق بشأن ما يحدث بجسدك. غالبًا ما تكمن الإجابة في الوصول إلى جوهر المشكلة من خلال المساعدة من اختصاصي طبي.

مواجهة مشكلات الصحة العقلية

قد يكون أحد الأسباب المحتملة الأخيرة للشعور بذلك أيضا هو مرض عقلي يمكن تشخيصه مثل الاكتئاب أو اضطراب القلق أو اضطراب الشخصية.

تمامًا كما هو الحال مع المرض الجسدي، فإن أفضل إجراء في هذه الحالات هو التحدث إلىاختصاصي الصحة العقلية للتشخيص والعلاج. ومن المهم أيضًا تطوير مهارات التأقلم لإدارة صحتك العقلية بنفسك قدر الإمكان.