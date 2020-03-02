ما حقيقة تسجيل 3 إصابات بـ”كورونا” في العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة- نفى محافظ العقبة غسان الكايد إشاعة اصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا في العقبة والتحفظ عليهم في مستشفى الأمير هاشم العسكري.

وبين الكايد في تصريح صحفي أن هذه المعلومات والأخبار المشوشة والتي تضر بسمعة العقبة سياحيا مرفوضة جملة وتفصيلا ولا صحة لها على الاطلاق، متمنيا على المواطنين ورواد منصات التواصل الاجتماعي عدم نشر ونقل هذه الإشاعات.

وأكد الكايد أن الحكومة بكافة أجهزتها لن تتردد في الإعلان عن اي حالة أو اشتباه إن وجد ذلك، مطالبا المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي الوقوف مع الوطن ومحاربة كل الاشاعات، وأن يتلقى الجميع المعلومة والخبر من مصدره الرسمى، مشيرا أن كافة الأجهزة المعنية بالدولة تضع المواطن بالمستجدات بكل شفافية ووضوح.

من جهته، نفى مدير صحة محافظة العقبه الدكتور إبراهيم المعايعة الخبر الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بالعقبة أنه يوجد 3 من الجنسية الصينية مشتبه بهم في مستشفى الأمير هاشم وهو خبر عار من الصحة، مؤكدا أنه لا يجوز تداول اي خبر أو معلومه إلا من مديرية صحة العقبة.

وكان مواطنون في العقبة قد استهجنوا سرعة تناقل الإشاعات والأخبار المشوشة بشأن الكورونا.