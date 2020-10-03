آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

ما حقيقة تعديل عقود موظفين في الرئاسة قبل ساعات على رحيل الحكومة؟

منذ 28 دقيقة
دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)
دار رئاسة الوزراء في عمان- (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

حمزة دعنا

عمان- تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تعديل عقود موظفين في رئاسة الوزراء، قبيل ساعات على رحيل الحكومة.

لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود نفى في تصريح لـ”الغد” جملة وتفصيلا صحة ما يتم تداوله.

وقال الداوود إن “ما ورد بخصوص تعديل عقود عدد من موظفي رئاسة الوزراء بمبالغ خيالية أمر غير صحيح على الإطلاق، حتى وإن نسب أحد الوزراء بتعديل عقود موظفين فإن الرئيس لن يقبل بذلك لأنه هو الذي قام بتعديل نظام الخدمة المدنية وأوقف التعيينات بشكل مباشر على العقود من خلال رئيس الوزراء والوزراء”.

وأضاف”أي تعيين أو تعديل لوضع وظيفي لأي موظف لا يكون إلا من خلال لجنة مختصة في ديوان الخدمة المدنية، ولا توجد صلاحية منفردة لرئيس الوزراء أو الوزراء بتعيين موظفين أو تعديل أوضاعهم الوظيفية”.

مقالات ذات صلة

إصابتان بكورونا في التربية وتعليق دوام الوزارة الأحد

منذ 30 دقيقة

كيف انتقلت 600 حالة كورونا من الشونة الجنوبية إلى الضليل رغم الحظر؟

منذ ساعة واحدة
من الأعمال الإنشائية على تقاطع السابع - من المصدر

تحويلات مرورية وإغلاقات على تقاطع السابع

منذ ساعة واحدة

توفوا بكورونا وذووهم يشككون.. ما هي الحقيقة؟

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
38 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock