ما حقيقة تعديل عقود موظفين في الرئاسة قبل ساعات على رحيل الحكومة؟

حمزة دعنا

عمان- تناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تعديل عقود موظفين في رئاسة الوزراء، قبيل ساعات على رحيل الحكومة.

لكن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود نفى في تصريح لـ”الغد” جملة وتفصيلا صحة ما يتم تداوله.

وقال الداوود إن “ما ورد بخصوص تعديل عقود عدد من موظفي رئاسة الوزراء بمبالغ خيالية أمر غير صحيح على الإطلاق، حتى وإن نسب أحد الوزراء بتعديل عقود موظفين فإن الرئيس لن يقبل بذلك لأنه هو الذي قام بتعديل نظام الخدمة المدنية وأوقف التعيينات بشكل مباشر على العقود من خلال رئيس الوزراء والوزراء”.

وأضاف”أي تعيين أو تعديل لوضع وظيفي لأي موظف لا يكون إلا من خلال لجنة مختصة في ديوان الخدمة المدنية، ولا توجد صلاحية منفردة لرئيس الوزراء أو الوزراء بتعيين موظفين أو تعديل أوضاعهم الوظيفية”.