ما حقيقة تقديم “المصفاة” لـ 3000 بطاقة وقود مجانية؟!

عمان- الغد- نفت شركة مصفاة البترول الاردنية (جوبترول) تقديم 3000 بطاقة وقود مجانية للمواطنين الأردنيين، عن طريق بطاقات يتم الحصول عليها بالدخول إلى رابط وهمي.

وأشارت الشركة، في بيان لها، إلى أن ما يتم تداوله من رسائل إلكترونية باسمها غير صحيح، مؤكدة عدم مسؤوليتها عن هذه الرسائل بجميع اشكالها، مع الاحتفاظ بحقها بملاحقة مروجي هذه الإعلانات المزيفة.