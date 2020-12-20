ما خطتك في الحياة؟

حين تسافر في القطار فإنك تسير بخطة عمل تمتاز بالدقة، فأنت تعلم من اي محطة ستنطلق والى اي محطة ستصل، وتعرف ساعة انطلاق الرحلة وتعرف اي ساعة سيكون الوصول، والانسان مثل القطار اذا كان لديه خطة مسبقة فسيصل الى المحطة التي يريدها، واذا لم يمتلك خطة واضحة سيبقى في حيرة من امره ولن يصل بالدقة والوقت المناسبين.

في الحقيقة هذا هو الفرق بين الانسان الناجح والانسان الفاشل، فالانسان الناجح يمتلك خطة عمل مسبقة لما يريده في المستقبل، فيما الانسان الفاشل لا يملك خطة عمل مسبقة، وبالتالي لن يصل الى اي مكان واذا وصل فانه سيصل متأخرا .

لو نظرنا حولنا سنجد اشخاصا على قدر كبير من الذكاء والتعليم ومع ذلك هم فاشلون في حياتهم، والسبب انهم لا يعرفون ما اهدافهم ولا يعلمون كيفية تحقيقها، باختصار هم لا يملكون اهدافا واضحة على عكس الكثير من العظماء الذين نعرف من سيرتهم انهم كانوا يمتلكون أهدافا واضحة لدرجة ان الكثير منهم ترك دراسته الجامعية من أجل تحقيق اهدافه.

باختصار شديد إن ضياع الهدف هو المسؤول الاول عن الفشل، فهو يجعل الانسان يركض بالاتجاه الخاطىء وعدم الوصول الى ما يريد.

وضع خطة عمل قد لا يضمن وصولك الى هدفك بنسبة دقيقة ، الا انها تضل افضل بكثير من عدم وجود خطة عمل (وبالتالي ضمان الفشل 100 %) .

بطبيعة الحال لا يكفي ان تملك هدفا وان تضع خطة عمل، لكن يجب ان تملك الشجاعة والصبر على تنفيذ هدفك، فعدم الصبر يعد أحد أسباب الفشل الذي يصيب الكثيرين يقول توماس اديسون: (كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لاشخاص لم يدركوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما اقدموا على الاستسلام) وقد قرأت في مقال لستيمسون يتحدث عن القنبلة الذرية منشور في “مجلة هاربر” حيث يقول: (القنبلة الذرية كانت أكثر من سلاح تدمير رهيب. كانت سلاحا نفسياً… في 6 آب (أغسطس)، ألقت طائرة قاذفة من طراز “بي29” قنبلة ذرية واحدة على هيروشيما.

وبعد ثلاثة أيام، أُسقطت قنبلة ثانية على ناغازاكي وانتهت الحرب… “لم تكن قنبلة ذرية واحدة، أو قنبلتين، بل هما اللتين أدتا إلى استسلام اليابان؛ وكانت تجربة ما ستفعله القنبلة الذرية فعلياً بالمجتمع، إضافة إلى الخوف من وجود عدد إضافي كبير من هذه القنابل)

والفكرة هنا لو صبرت اليابان لاكتشفت حقيقة ان امريكا لا تملك سوى هاتين القنبلتين ولتمكنت من الانتصار بالحرب ولكن الاستسلام ادى الى خسارة الحرب.

باختصار سر النجاح يكمن في وضوح الهدف ورسم خريطة طريق والصبر على تحقيقه.

بقلم الدكتور هشام شخاتره