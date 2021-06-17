ما دلالات تغير لون أظافر الأطفال؟.. اختصاصي يوضح

عمان- التغيرات الحاصلة في لون أو نسيج أظافر الأطفال قد تكون دلالات على وجود حالة طبية مستترة، فما هذه التغيرات؟ وما الحالات التي قد تدل على وجودها؟

مثال

نُقل جواد (7 سنوات) إلى الطبيب بسبب تراجع الشهية والتعب المستمر والقلق وقلة التركيز في المدرسة. تبين عند الفحص أنه شاحب اللون وأن أظافره مقعرة. وتم تشخيص حالته بأنه يعاني فقر الدم بسبب نقص الحديد وبدأ علاجه في غضون أسبوع واحد، بدأ جواد يشعر بالتحسن وتحسنت شهيته وأصبح أقل توتراً.

أثر نقص الفيتامينات والمعادن على الأظافر

قد يتسبب نقص فيتامين B12 في اختفاء هلال الظفر الموجود أسفله. يحدث نقص هذا الفيتامين بشكل كبير لدى النباتيين وقد يكون مصحوبًا بنقص الزنك.

قد يتسبب نقص فيتامين C في حدوث نزيف تحت الأظافر.

قد تترافق أعراض نقص الحديد مع حدوث تقعر في الأظافر، ومع تغير لون الجزء الأبيض من العين إلى الزرقة الخفيفة في حوالي 50 % من الحالات.

يتسبب نقص الزنك في ظهور بقع بيضاء وأخاديد (خطوط) على الأظافر، والذي عادةً ما يتم الخلط بينه وبين الإصابة بالصدمة أو أمراض الغدة الدرقية.

يتسبب نقص السيلينيوم في تحول لون الأظافر إلى اللون الأبيض.

الأمراض وتغيرات الأظافر

في الحالات المتقدمة من أمراض الكلى المزمنة، يصبح الجزء السفلي من الظفر أبيض اللون بينما يتحول الجزء الآخر إلى اللون البني.

في حالة نقص البروتين، مثل المتلازمة الكلوية (وهي فقدان البروتين في البول) يحدث تورم في الجسم، وكنتيجة لذلك تظهر تغيرات الأظافر على هيئة خط أفقي أبيض. وقد يحدث نقص البروتين أيضًا بسبب سوء الامتصاص وسوء التغذية. في هذه الحالة وللتفرقة بينهما، نسأل الشخص عن عمر المرض لأن أظافر اليد تحتاج إلى ستة أشهر لتنمو بينما تنمو أظافر القدم في تسعة أشهر.

يتزايد تقوس الأظافر في حالات أمراض الرئة والقلب وبعض أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الغدة الدرقية. يمكن تقييم هذه الحالة عن طريق وضع أظافر الإبهام مقابل بعضها بعضا، في الوضع الطبيعي تكون هناك مساحة مستطيلة في المنتصف، أما في حالة تزايد تقوس الأظافر، تقل هذه المساحة أو تختفي.

في حالة الإصابة بالصدفية (وهي مرض جلدي يتسبب بحدوث تغيرات سريعة في خلايا الجلد) تكون الأظافر منقرة وقد يترافق هذا الأمر مع آلام المفاصل.

في حالة متلازمة الظفر والرضفة (وهو مرض كلوي يرتبط بفقدان البروتين في البول، وباختفاء أو تضاؤل حجم رضفة الركبة) يكون شكل هلال الظفر مثلثا، بدلاً من أن يكون على شكل نصف دائرة. يمكن تشخيص هذه المتلازمة عند الأطفال حديثي الولادة فقط من خلال النظر إلى الأظافر فقط.

تسبب بعض الأدوية، وخاصةً أدوية السرطان، تحول لون الأظافر إلى الأسود المزرق.

الدكتور كمال عقل

استشاري أول في طب وكلى الأطفال

مجلة “نكهات عائلية”