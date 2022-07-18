ما سبب ارتفاع كشفية الطبيب النفسي.. ولماذا يخشى الناس مراجعته؟

يشكو المرضى من ارتفاع الأجور والكشفيات للأطباء النفسيين، والتي تحول دون معالجتهم، حسب ما ذكره مرضى.

وتتعدد الاسباب ومخاوف المرضى من مراجعة الطبيب النفسي، نظراً لارتفاع الكشفية والخوف من افشاء الأسرار، بالاضافة إلى نظرة المجتمع للمريض الذي يرتاد عيادة الطبيب النفسي.

سلط برنامج “الغد دكتورز” على هذه الأسباب التي تحول دون زيارة الناس للطبيب النفسي، والتي أجاب عليها الدكتور علاء زايد أخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان وكيفية مجابهة هذه المخاوف.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى النفسيين للطبيب.

ويتعرض الكثير من الأشخاص لمشكلات تَتعلق بالصحة العقلية من وقت لآخر. ولكن يصبح القلق المتعلق بالصحة العقلية مرضًا نفسيًّا عندما تسبب العلامات والأعراض المستمرة إجهادًا متكررًا، وتؤثر على قدرتك على العمل.