ما سبل استثمار الثروات الطبيعية محليا؟

رهام زيدان

عمان- بينما شددت الحكومة مرارا على أن الثروات الطبيعية في المملكة يمكن أن تشكل فرصة واعدة وأن لا توجه لديها لتصدير أي منها على شكل خام، أكد خبراء وصناعيون أن الأردن قادر على استغلال ثرواته محليا شرط تقديم مزيد من التسهيلات.

وزير الطاقة والثروة المعدني د.صالح الخرابشة جدد الأسبوع الماضي تأكيده أنه لن تسمح الحكومة بتصدير غرام واحد منها كمادة خام لزيادة القيمة المضافة وانعكاسها على الاقتصاد بشكل أكبر.

وقال الخرابشة خلال جلسة شارك فيها خلال فعاليات منتدى تواصل الذي عقدته مؤسسة ولي العهد “بعض الثروات الطبيعية في الأردن خلال سنوات مضت كانت تصدر كخام” مشيرا إلى أن الأردن ضمن منطقة غنية بثرواتها الطبيعية وأنه خلال سنة 2022 وقعنا 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن الذهب والنحاس والليثيوم والعناصر الأرضية النادرة.

وفي هذا الخصوص، قال عضو غرفة صناعة عمان م.موسى الساكت “من المهم أن تلتقط الحكومة الرسالة الملكية حول ضرورة تصنيع المواد الأولية للصناعات محليا وأن تزيد من قدرة وتمكين الصناعات في هذا المجال بزيادة الحوافز والإعفاءات الممنوحة لها”.

وأشار الساكت إلى أن نحو 85 % من مدخلات الانتاج هي مستوردة وهذا رقم كبير، وفي وقت تستطيع فيه الصناعة المحلية استثمار الموارد الطبيعية والثروات التي تزخر بها المملكة بشكل أمثل لتكون مدخلات للصناعات الوطنية.

كما قال الساكت إن “الثروات الطبيعية ليست مستغلة بالكامل حاليا وأن جزءا كبيرا منها يصدر خاما” مبينا أنه من المهم أن تكون هناك صناعات محلية منبثقة عن هذه الخامات، وهو الأمر الذي ركزت عليه مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي بضرورة وجود صناعات رديفة ومكملة لهذه الثروات.

وبين الساكت أيضا ضرورة إقامة صناعات جديدة تقوم على بعض الخامات مثل اليورانيوم وغيره من الثروات الطبيعية، فعلى الرغم من وجود العديد من الخطط لذلك إلا انه لم يتم البدء بتنفيذها .

وقال ممثل قطاع الصناعات الكيماوية وأملاح البحر الميت في غرفة صناعة الأردن م.أحمد البس “هناك تحديات امام زيادة استغلال واستثمار الخامات والثروات الطبيعية محليا لتكون مدخلات انتاج الأمر الذي يجعل كثيرا من المدخلات المستوردة أقل سعرا”.

واضاف البس “الدخول في عملية استثمارية يحتاج الولوج في مراحل متعددة وطويلة عدا عن تعدد مرجعيات الحصول على موافقات ما بين استثمارية وبيئية غيرها ما يصعب من عملية استثمار الخامات والموارد المحلية”.

وأكد أهمية زيادة الاعفاءات والحوافز بهدف تشجيع المستثرين على الاستثمار في هذا القطاع.

وبحسب أرقام هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص وتصاريح لتصدير مواد طبيعية خام من المملكة بنسبة 19.2 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي فيما زاد عدد طلبات الاستيراد لهذه المواد خلال الفترة نفسها بنسبة 41 %.

وبلغ عدد طلبات الحصول على رخص تصدير مواد خام لأول مرة خلال أول شهرين من العام 397 طلبا، مقابل 333 طلبا خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما بلغ عدد طلبات الحصول على رخص استيراد مواد خام 418 طلبا فيما كان عددها 296 طلبا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية د.موسى الزيود قال إن ” استثمار الموارد والثروات الطبيعية يحتاج إلى رأس مال وتمويل كبير وأن الحكومة وحدها لا تستطيع تأمين ذلك”.

وهنا تأتي بحسب الزيود ضرورة تحفيز المستثمرين وتقديم حوافز لهم على دخول هذا المجال.

وبين أن الثروات الطبيعية المختلفة متوفرة على مساحات كبيرة في مختلف مناطق المملكة ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل في الصناعات حتى الآن .

واطلقت الوزارة العام الماضي خريطة تفاعلية تعرض تموضعات 13 معدنا ومعلوماتها الفنية ما يسهل على المستثمرين استكشاف فرص التعدين المتاحة في المملكة.