ما سر رشاقة الممثلة العالمية جنيفر أنستون ولياقتها البدنية العالية؟

سارة الرواشدة

عمان – جنيفر أنستون، ممثلة من الطراز الأول، بطلة مسلسل ” فريندز” الشهير الذي اكسبها شهرة واسعة فضلا عن اعمال أخرى في هوليوود.

ولكن ليست موهبتها بالتمثيل ما أكسبها شهرة واسعة بل مظهرها الشاب ورشاقتها ونضارة بشرتها التي تمتلكها بالرغم من بلوغها سن 52 عاما الذي يعزى لأسلوبها الخاص في التغذية وروتين اللياقة البدنية.

سر رشاقة جنيفر أنستون

تتبع الممثلة الهوليودية جنيفر أنستون نظاما غذائيا متوازنا وتدمجه بممارسة الرياضة

فعلى الرغم من أنها تدعي أنها جربت العديد من الأنظمة الغذائية في الماضي، إلا أن أنستون تميل لاتباع نمط أكثر توازنا عندما يتعلق الأمر بتناول الطعام وممارسة الرياضة.

الطعام

تفضل أنستون ان لا تتبع أي نظام غذائي وليس لديها أي قواعد صارمة بشأن الأطعمة التي يمكنها تناولها أو لا تستطيع تناولها. بدلا من ذلك، غذاؤها يهدف إلى تعزيز كل من الصحة البدنية والعقلية للمساعدة في الحفاظ على شعورها بحال أفضل.

بشكل عام، فإن غذائها يتكون في الغالب من الأطعمة الكاملة المغذية مثل: الفواكه، الخضروات، توازن الجيد في البروتينات، الكربوهيدرات، والدهون الصحية للقلب، وفقا لما نشره موقع “هيلث لاين”.

وعلى الرغم من عدم وجود قيود صارمة على الأطعمة، إلا أنها تحد من الأطعمة المصنعة والسكر المضاف من الأطعمة مثل الحلوى والحلويات.

الصيام المتقطع:

تمارس أنستون بانتظام صيام 16/8 المتقطع. ويتضمن هذا النوع من الصيام المتقطع الحد من تناول الطعام لمدة 8 ساعات يوميا والامتناع عن الطعام لمدة 16 ساعة المتبقية.

عادة، هذا يعني أنها تتوقف عن تناول الطعام بعد العشاء وتأخر الإفطار حتى الساعة 10 صباحًا من صباح اليوم التالي.

ما يجب تناوله:

يركز نظام أنستون الغذائي بشكل عام على المكونات الغنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفواكه والخضروات والبروتينات والدهون الصحية للقلب.

ومن أبرز الأطعمة التي تتناولها الممثلة جنيفر أنستون:

– الفواكه: التوت والتفاح والموز والخوخ والبرقوق والكيوي.

– الخضار: السبانخ واللفت والبروكلي والكرفس والطماطم والفطر والبطاطا الحلوة.

– البروتينات: مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والديك الرومي والبيض وقطع قليلة الدسم من لحم البقر

– الحبوب الكاملة: الكينوا والكسكسي والشوفان والأرز البني ومعكرونة القمح الكامل

– المكسرات: اللوز, الجوز, الكاجو ,الفستق والمكاديميا.

– البذور: بذور اليقطين، بذور الكتان، بذور الشيا، بذور عباد الشمس.

– منتجات الألبان: الزبادي والحليب الخالي من الدسم والجبن.

– الدهون الصحية: زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الأفوكادو، الأفوكادو.

– المشروبات: ماء، قهوة، شاي، عصير كرفس.

ما تتجنب جنيفر أنستون تناوله:

على الرغم من أن أنستون لا تستبعد أي مجموعات غذائية من نظامها الغذائي، إلا أنها عادة ما تتجنب الأطعمة.

فيما يلي بعض الأطعمة التي حددتها:

– الأطعمة المصنعة: وجبات مجمدة، بطاطس مقلية، رقائق البطاطس، المعجنات، الوجبات السريعة، الأطعمة المقلية.

– الحلويات: المخبوزات، البسكويت، الكعك، الحلويات، الآيس كريم.

– المشروبات: المشروبات الغازية وعصير الفاكهة والشاي الحلو والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة.

– السكر المضاف: سكر المائدة، السكر البني، شراب القيقب، العسل, و المحليات المصنعة “تحد من تناول السكر”.

ممارسه الرياضة

تمارين أنستون 5 أيام في الأسبوع.

غالبًا ما تقوم الفنانة جنيفر أنستون بتغيير روتينها لزيادة نمو العضلات وتحقيق أقصى قدر من النتائج.

وتشمل الأنشطة التي تستمتع بها:

-اليوغا.

– الملاكمة.

– رياضة ركوب الدراجة الثابتة.

– ركض.

– التمارين الهوائية القائمة على الرقص.

– تدريبات القوة.

وغالبا ما تعمل مع مدرب شخصي، الذي يساعد على ضمان بقائها على المسار الصحيح والحفاظ على كفاءة تدريبها.

قد ترتبط خطة النظام الغذائي لأنستون بالعديد من الفوائد الصحية

تعزيز فقدان الوزن

ويركز النظام الغذائي على الأغذية الغنية بالمغذيات والحد من المكونات المعالجة، التي غالبا ما تكون عالية في السكر والسعرات الحرارية التي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.

هذا يمكن أن يفيد فقدان الوزن. وتربط الدراسات بين تناول الأغذية المصنعة بصورة منتظمة بالزيادة فرص الإصابة بزيادة الوزن أو السمنة. من خلال ما اتى في “المكتبة الوطنية للطب“.

وبالمثل، فإن استهلاك المزيد من الأغذية والمشروبات العالية في السكر المضاف قد يكون مرتبطا بزيادة الوزن. من خلال ما اتى في “المكتبة الوطنية للطب”.

بالإضافة إلى ذلك، يشجع النظام الغذائي على تناول الكثير من البروتين. يمكن أن يساعد البروتين في تنظيم شهيتك، ويجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وزيادة فقدان الوزن.

تحسين مراقبة نسبة السكر في الدم

يمكن أن يساعد العديد من مكونات نظام جنيفر أنستون الغذائي في التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم.

على سبيل المثال، تظهر الدراسات أن الصيام المتقطع يمكن أن يحسن التحكم في نسبة السكر في الدم على المدى القصير لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، خاصة خلال الأشهر الثلاثة إلى السنة الأولى.

يحد نظام أنستون الغذائي أيضا من الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المضاف. قد يرتبط السكر المضاف بزيادة مستويات السكر في الدم وزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

كما يتم تشجيع الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين. كلاهما يمكن أن يدعم مستويات السكر في الدم الصحية.

الوقاية من الأمراض

لا شك أن ما تضعه في طبقك يمكن أن يلعب دورا كبيرا في حدوث الامراض.

ويركز النظام الغذائي لأنستون، على وجه الخصوص، على الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل الفواكه والخضروات. قد تساعد هذه في الحماية من الحالات المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، والسرطان.

كما أنه يحد من الأطعمة المصنعة، والتي غالبا ما تفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية بسبب احتوائها على لنسبة عالية من السكر المضاف والمكونات الأقل فائدة.

وتظهر الدراسات أيضا أن تناول المزيد من الأطعمة المصنعة قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، السرطان، الاكتئاب، السكري، متلازمة الأمعاء المزعجة , والسمنة.

السلبيات المحتملة :

قدمت الممثلة أنستون تفاصيل عن غذائها وممارستها الروتينية في العديد من المقابلات، ولا توجد قواعد أو قيود رسمية للخطة. وبالتالي، قد لا تكون مناسبة لأولئك الذين يفضلون اتباع نظم غذائية أكثر تنظيما مع مبادئ توجيهية مفصلة

قد تكون الخطة أيضا مستهلكة للوقت إلى حد ما نظرا لأنها تحد من تناولك للوجبات الملائمة وتتضمن ممارسة الرياضة لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع.

إذا قررت العمل مع مدرب شخصي مثل أنيستون، فقد يصبح هذا أيضًا مكلفًا.

ايضا، قد لا يكون الصيام المتقطع مناسبا للجميع، بما في ذلك الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية معينة والأفراد الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل.

كما أن الصيام المتقطع يمكن أن يسبب العديد من الآثار الجانبية قصيرة الأجل، بما في ذلك الإرهاق، والتعب ، وزيادة الجوع ، وضعف التركيز.

هل يجب أن تجربه؟

يركز النظام الغذائي لللمثلة جنيفر نستون على العديد من المغذيات المتنوعة من البروتينات, والدهون, والكربوهيدرات.

كما أنها ليست تقييدية بشكل مفرط ولا تقضي على نوع من الاغذية، مما يجعل من الممكن التمسك بها على المدى الطويل.

وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن ترتبط بعدة فوائد صحية محتملة وتشجع على ممارسة الرياضة بانتظام

و على الرغم من أن بعض العناصر، مثل الصيام المتقطع ، قد لا تكون مناسبة للجميع ، فإن إدخال بعض المبادئ الرئيسية لخطة أنستون في روتينك اليومي يمكن أن يكون طريقة سهلة وفعالة لتحسين صحتك.