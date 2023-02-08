ما علاقة الهزة في نابلس بزلزال تركيا وسوريا ؟

قال رئيس مرصد الزلازل، غسان سويدان، الأربعاء، إن الهزة الأرضية التي سجلها المرصد ومركزها مدينة نابلس، ليست ارتدادية لزلزالي تركيا وسوريا.

وأضاف سويدان، أن الهزة الأرضية التي ضربت شمال مدينة نابلس بقوة 3.8 درجة على مقياس ريختر، كانت منفصلة عن زلزالي تركيا وسوريا، ولا تعتبر ارتدادية له.

وأوضح أن الهزة أتت على صدع “الفارعة الكرمل” العامودي، بسبب الحركات التكتونية الطبيعية في الكرة الأرضية.

وأشار إلى أن هذه الحركات معهودة في المنطقة، وتظهر كل مدة.

وكان مرصد الزلازل الأردني، سجل فجر الأربعاء، هزة أرضية شمالي نابلس بقوة 3.8 درجات وبعمق 10 كم.

وقال المرصد إن الزلزال يبعد عن العاصمة عمّان مسافة 67 كم.

وبحسب تصريحات سابقة لسويدان، فإن عدد الزلازل الارتدادية للزلزالين اللذين وقعا الاثنين في سوريا وتركيا، بلغ 400 زلزال.

وكالات