ما علامات الصحة الجيدة؟

الغد– أفادت مجلة “فرويندين” الألمانية كم نقلت الجزيرة أن الجسم عادة ما يرسل إشارات تدل على الإصابة بالأمراض، كما يظهر عليه أيضا علامات تشير إلى أنه يتمتع بصحة جيدة.
ومن علامات الصحة الجيدة:
1- الشعر اللامع
الشعر الهش قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية بالجسم، فالشعر يعتبر مرآة لصحة الجسم، وكلما تمتع الشخص بصحة جيدة كان شعره لامعا وجيدا.
2- الأظافر القوية
تعتبر قوة الأظافر وصلابتها أيضا دليلا على صحة الجسم، فإذا تغير لونها أو تقصفت بسرعة فقد يكون ذلك مؤشرا على نقص بعض العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم مثل الحديد.
3- الأسنان واللثة
تعتبر نظافة الأسنان من الأمور الهامة لصحة الجسم، وذلك عبر التفريش بعد الوجبات مع معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، وتنظيف الفجوات البينية في الأسنان بالخيط.
4- النوم الكافي
تعتبر قلة النوم واضطراباته من علامات نمط حياة غير صحي، ولكن من المؤكد أن الذين ينامون بشكل كافٍ أكثر صحة من الذين يعانون من هذه المشكلات.
5- العلاقات الاجتماعية الجيدة
أثبتت دراسة نشرتها مجلة “الصحة والسلوك الاجتماعي” الأميركية أن ذوي العلاقات والاتصالات الاجتماعية الجيدة يتمتعون بصحة أفضل، ويعيشون حياة أطول من المنغلقين، وعللت بأن العلاقات الاجتماعية تخفف من حدة التوتر، مما يؤثر بالإيجاب على جهاز المناعة.
6- اللسان
يستدل الأطباء على كثير من أمراض الجسم عن طريق اللسان، ولونه الطبيعي هو الأحمر الفاتح المغطى بطبقة خفيفة بالأبيض.