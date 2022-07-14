ما علامات عدم حصولك على قسط كاف من النوم؟

ترجمة: حلا محمود مصطفى/ صيدلانية

عمان- توجد علامات تشير لعدم حصول الفرد على قسط كافٍ من النوم، ونستعرض في هذا المقال هذه العلامات، بحسب ما نشر موقع webmd

1 ظهور حب شباب

إذا كنت لا تنام جيدًا، فقد تتأثر بشرتك. وجدت بعض الدراسات صلة بين نقص النوم وحب الشباب، ربما يتعلق بكيفية تحكم النوم في الهرمونات جسدك ويؤدي الحرمان من النوم أيضًا إلى الإضرار بجهاز المناعة، مما يترك جسدك مفتوحًا للعديد من المشكلات المختلفة.

2 تضرر العيون

الاحمرار والانتفاخ والهالات السوداء كلها علامات على عدم حصولك على قسط كافٍ من النوم. تظهر الدراسات أن المحرومين من النوم يميلون إلى الحصول على مزيد من التجاعيد والخطوط والتورم والترهل؛ لأن يفقد الجسد السيطرة على الهرمونات وإصلاح الأنسجة التي تحدث في مراحل النوم العميق.

3 زيادة الوزن

عندما تحصل على قسط جيد من الراحة أثناء الليل، يمكن لجسدك التحكم بشكل صحيح في هرمون الجريلين والليبتين – الهرمونات المسؤولة على مدى شعورك بالجوع. بدونها، قد تشعر بالحاجة إلى تناول أكثر مما تحتاج، مما قد يزيد وزنك.

4 تناول وجبات غير صحية

يشتهي الدماغ المحروم من النوم وجبات خفيفة ووجبات غير صحية. لأن المنطقة المسؤولة عن الحكم واتخاذ القرار ليست حادة بما يكفي عندما تكون متعبًا، مما يسهل على الرغبات الأخرى تولي زمام الأمور.

5 زيادة استهلاك الكافيين

شرب الكافيين هي إجابة على قلة النوم. على المدى القصير، قد يجعلك انتقاء القهوة أو الصودا أكثر يقظة، ولكن على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي إلى الأرق أو القلق.

6 المزاجية

التهيج علامة كبيرة على قلة النوم. حددت إحدى الدراسات لأشخاص النوم بـ 4 ساعات ونصف في الليلة لمدة أسبوع والنتيجة: المزيد من الإجهاد والغضب والإرهاق الذهني.

7 الاكتئاب

يرتبط الاكتئاب وقلة النوم ارتباطًا وثيقًا أيضًا. والأسوأ من ذلك، أنه يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى قلة النوم، ويمكن أن يحدث العكس أيضًا.

8 قلة تركيز وضعف الذاكرة

قلة النوم عن المستوى الطبيعي من8 ل 9 ساعات يمكن أن تجعلك تشعر بالدوار ويؤثر على التركيز والذاكرة. قد يجعلك أقل مهارة في العمل أو أسوأ من ذلك. وقد يؤثر في قيادتك، حيث أكثر من ثلث الأشخاص يعترفون بالنوم أثناء القيادة.

9 شعور بالضيق

يمكن أن يشير الاستيقاظ مع التهاب الحلق أو جفاف الفم أو الصداع إلى سبب طبي لقلة النوم مثل توقف التنفس أثناء النوم أو الشخير أو الارتجاع الحمضي.

احصل على الراحة التي تحتاجها

يحتاج معظم البالغين من 7 إلى 9 ساعات من النوم ليلًا. تأكد من أنها مريحة:

التزم بجدول زمني، مما يعني الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم.

حافظ على غرفتك باردة وهادئة ومظلمة.

ممارسة الرياضة بانتظام، وخاصة التدريبات التي تجعل قلبك يضخ الدم. قد يعزز النوم العميق.

النوم الجيد ليلاً يصلح الجسم والعقل، مما يساعدك على العمل بأفضل ما لديك.