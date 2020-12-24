ما علامات وجود مشكلة في الغدة الدرقية؟

عمان- الغد– تعد الغدة الدرقية بمثابة دينامو ‫الجسم؛ حيث إنها تشترك في جميع العمليات الحيوية بالجسم تقريبا. ‫وبالتالي فإن أي خلل بها سواء كان قصورا أو فرط نشاط يكون له تأثير سلبي كبير ‫على الصحة.

‫وأوضح أخصائي الغدد الصماء الألماني، يواخيم فيلدكامب، أن الغدة الدرقية ‫توجد في الرقبة أمام القصبة الهوائية وتحت الحنجرة بقليل، وتتخذ شكل ‫الفراشة، وتتمثل مهمتها في إنتاج الهرمونات التي تتحكم في كل العمليات ‫الحيوية بالجسم تقريبا مثل التحكم في درجة الحرارة وضربات القلب والهضم ‫وأيض العظام ووظيفة المخ.

‫ومن جانبه أشار البروفيسور هانز أودو تسيرين، رئيس المركز الألماني ‫للغدة الدرقية، إلى أن الغدة الدرقية كثيرا ما توصف بأنها دينامو الجسم؛ ‫نظرا لأنها تمد الكثير من خلايا الجسم بالطاقة، ومن ثم فإن أي خلل يحدث ‫بها يؤثر سلبا على الصحة، كما نقلت الجزيرة نت.

‫اختلالات

‫وأضاف تسيرين أن اختلالات الغدة الدرقية تتمثل في القصور الوظيفي وفرط ‫النشاط، موضحا أنه في حال القصور الوظيفي تقوم الغدة بإنتاج القليل من ‫الهرمونات، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض مثل:

الإمساك.

الخمول.

بطء دقات القلب.

ضعف التركيز.

الحساسية للبرودة.

كثرة النوم.

تساقط الشعر.

تقصف الأظافر.

جفاف البشرة.

‫وفي حال فرط النشاط تقوم الغدة الدرقية بإنتاج الهرمونات بشكل زائد عن الحد، ‫وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال بعض الأعراض مثل:

فرط التعرق.

تساقط ‫الشعر.

تسارع حركة الأمعاء، ولذلك يذهب الشخص كثيرا لبيت الخلاء، وقد يتطور الأمر لحدوث إسهال.

فقدان الشعر.

ارتفاع ضغط الدم.

الغثيان.

القيء.

فقدان مفاجئ للوزن، وإن لم يكن الشخص يتناول كمية قليلة من الطعام، وفي بعض الحالات حتى مع زيادة ما يتناوله من الطعام.

فحوصات

‫‫ويمكن التحقق من عمل الغدة الدرقية بشكل سليم من خلال بعض الفحوصات مثل ‫اختبار “الهرمون المنبه للدرقية” (thyroid stimulating hormone)، واختصاره “تي إس إتش” (TSH)، وهو الهرمون الذي يتحكم في الغدة ‫الدرقية. ويمكن من خلال قياس قيمة هذا الهرمون اكتشاف القصور الوظيفي أو ‫فرط النشاط.

‫وقد يكون من الضروري فحص “هرمون ثلاثي يود الثيرونين-تي3″ (Triiodothyronine-T3) وهرمون ‫”الثيروكسين-تي4” (Thyroxine-T4)، وقد يتطلب الأمر أيضا إجراء فحوصات بالموجات فوق ‫الصوتية.

‫ويتم علاج القصور الوظيفي من خلال تعاطي هرمونات الغدة الدرقية يوميا من خلال أقراص، بينما يتم علاج فرط النشاط بواسطة أدوية تمنع الغدة الدرقية من إنتاج كميات مفرطة من الهرمونات.