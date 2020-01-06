ما قبل الـVAR

كم من هدف سجل بعد لمسة يد واضحة.

وكم من هدف ألغي بداعي التسلل بقرار غير صحيح. وكم من هدف سجل بتسلل واضح للجميع إلا للحكم.

كم من لاعب طرد ظلما بداعي خطأ لم يرتكبه. وكم من لاعب نجا من الطرد بعد خطأ جسيم ارتكبه ولم يشاهده الحكم.

وكم من فريق فاز في مباراة أو أكثر ولم يكن يستحق الفوز لأن الحكم احتسب له (بشكل غير مقصود) هدفا غير صحيح أو أهدافا غير صحيحة، أو لأن الحكم ظلم (بدون قصد) خصمه بقرارات خاطئة.

كم من فريق فاز بلقب أو أكثر ولم يكن يستحق، لأن أهدافا وقرارات خاطئة احتسبت له، وكم من فريق حرم حقه في اللقب لبفارق ضئيل نتيجة قرارات خاطئة (غير مقصودة) احتسبت عليه أو جيرت لصالح خصمه.

هل جاء الحكم المساعد ذو التقنية الفنية حلا لكل هذه الإشكاليات والأخطاء؟ وهل توقف تذمر المدربين واللاعبين والجماهير من أخطاء الحكام (غير المقصودة)؟

هل يتم إعادة النظر بهذه التقنية؟ فيتم نسف كل ما سبق، أم هل يتم تعديل بعض قوانين اللعبة لتتناغم مع تقنية الفيديو (الـVAR)؟

لن تتوقف الكرة ولا قوانينها ولا إثارتها ولا أخطاؤها عن التدحرج مهما استجد من قرارات، فكرة القدم لا تزال تحمل الكثير من الجدل والآراء المختلفة ما بقيت تتدحرج.

ألم يقولوا إنها الساحرة المستديرة؟

عبد الكريم هندي