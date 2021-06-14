ما قصة “الجمارك” مع تاجر في إربد رفضت إعادة 16 ألف دينار له؟

احمد التميمي

اربد – رفضت دائرة الجمارك إعادة مبلغ 15 ألف و572 للتاجر احمد حبوش منذ أكثر من 5 أشهر كرسوم على حاوية بعد أن رفضت من مؤسسة المواصفات والمقاييس وعدم إدخالها للأردن.

وأبلغ مصدر في دائرة الجمارك “الغد،” رفض الدائرة إعادة المبلغ بسبب انتهاء الوقت المحدد لاسترداد الرسوم والذي حددته الدائرة بـ 3 أشهر، فيما يؤكد حبوش أن تأخير تصدير الحاوية اقتضتها ظروف خارج عن إرادته والمتمثلة بإغلاق المعابر والحظر بسبب جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة ب

وتتلخص تفاصيل القضية، وفق حبوش انه استورد حاوية “قداحات” وتم دفع رسوم جمركية 15 ألف و572 لحين ظهور نتيجة فحص مؤسسة المواصفات والمقاييس.

وتابع انه وبتاريخ 4-8-2020 تم رفض الحاوية من قبل الموصفات وأعيد تصديرها إلى الخارج، مشيرا إلى انه بدا بتصديرها للخارج ولكن واجهته مشكلة برفض شركة الشحن من تحميل حاوية خطيرة بعد تفجيرات بيروت آنذاك.

وأضاف انه اضطر إلى تصدير الحاوية برا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انخفاض درجات الحرارة بتاريخ 5-1-2021.

ولفت إلى أن جميع شركات الشحن رفضت تحمليها لوجود تعليمات آنذاك بعدم تحميل أي حاويات خطرة، إضافة إلى أن اغلاقات الحدود وفترات الحظر التي فرضتها الأردن بسبب جائحة كورونا، مما تسبب بتأخير تصدير الحاوية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة في دول الخليج العربي تتجاوز 50 درجة مئوية في ذلك الوقت وبالتالي فان الحاوية كانت تشكل خطورة على حياة المواطنين، مما دفعه إلى تأخير تصديرها لحين انخفاض درجات الحرارة.

وأشار إلى انه قام بمراجعة دائرة الجمارك من اجل استرداد الرسوم التي تم دفعها ولكن لا حياة لمن تنادي وكان الجواب بالاعتذار وانه يملك الوثائق والوصول المالية التي دفعها للجمارك.

وأكد حبوش أن تعليمات الجمارك بأنه لا يمكن استرداد اي مبالغ مالية بعد 3 شهور من دفعها وهو ما يتعارض مع حالتها الاستثنائية، مؤكدا أن تكبد خسائر كبيرة لعدم قدرته على بيع الحاوية الموجودة حاليا في الإمارات ورسوم الجمارك.

[email protected]