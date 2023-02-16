ما قصة الكتاب الذي ألهم طفلي إربد في الاختفاء؟

روى والد أحد الطفلين اللذين اختفيا في ظروف غامضة يوم الاثنين الماضي أن لكتاب ” الأب الغني، الأب الفقير”، حيث اختفي طالب وزميله يدرسان في أحد مدارس محافظة إربد وسط ظروف غامضة.

وأضاف والد أحد الطالبين أن ابنه يدرس في الصف العاشر بأحد مدارس محافظة اربد هو وصديقه مؤكدا أن تصرفات ابنه كانت طبيعية غير أنه وقبل شهرين وتحديدا بدأ أيهم بالنفور من المدرسة وعدم متابعة دروسه وفق ما قاله والده.

ولكن ما هو هذا الكتاب ؟

” الأب الغني، الأب الفقير” Rich Dad Poor Dad’، كتاب تنمية ذاتية لروبرت كيوساكي نُشر لأول مرة في عام 1997. أصبح منذ ذلك الحين كلاسيكيًا وأكثر الكتب مبيعًا، حيث تم بيع أكثر من 32 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم.

الكتاب مكتوب في شكل مذكرات ويركز على تجارب طفولة كيوساكي مع «والده الثري» (والد صديقه الذي كان ثريًا وذكيًا ماليًا) و «والده المسكين» (والده الذي كان لديه وظيفة مستقرة ولكن منخفضة الأجر). فيما يلي ملخص للمواضيع والدروس الرئيسية من “Rich Dad Poor Dad’:

الفرق بين الأصول والخصوم: علمه «والد كيوساكي الثري» أهمية الحصول على الأصول التي تولد الدخل، مثل العقارات والأسهم والشركات، على عكس الالتزامات التي تستنزف الموارد المالية فقط، مثل السيارات والمنازل وديون بطاقة الائتمان.

أهمية التعليم المالي: يجادل كيوساكي بأن نظام التعليم التقليدي لا يعلم الناس كيفية إدارة الأموال بشكل فعال. يشجع القراء على تثقيف أنفسهم حول التمويل الشخصي والاستثمار من خلال قراءة الكتب وحضور الندوات والبحث عن المرشدين.

قوة الدخل السلبي: يؤكد كيوساكي على أهمية خلق تدفقات دخل سلبية تولد المال دون الحاجة إلى عمل نشط. يمكن تحقيق ذلك من خلال الاستثمار في العقارات أو الأسهم أو الأعمال التجارية الأخرى.

قيمة تحمل المخاطر المحسوبة: علمه «والد كيوساكي الثري» أن يتحمل مخاطر محسوبة من أجل تحقيق النجاح المالي. إنه يشجع القراء على التغلب على خوفهم من الفشل واغتنام الفرص في استثماراتهم ومشاريعهم التجارية.

أسطورة الأمن الوظيفي: يجادل كيوساكي بأن الاعتماد على وظيفة للأمن المالي هو استراتيجية معيبة، حيث يمكن للشركات تسريح الموظفين أو التوقف عن العمل في أي وقت.

إنه يشجع القراء على السيطرة على عقودهم المالية الآجلة من خلال الاستثمار في الأصول وخلق تدفقات دخل سلبية.

أسطورة الأمن الوظيفي: يجادل كيوساكي بأن الاعتماد على وظيفة للأمن المالي هو استراتيجية معيبة، حيث يمكن للشركات تسريح الموظفين أو التوقف عن العمل في أي وقت. إنه يشجع القراء على السيطرة على عقودهم المالية الآجلة من خلال الاستثمار في الأصول وخلق تدفقات دخل سلبية.

الموضوع الرئيسي لـ Rich Dad Poor Dad هو كيفية استخدام المال كأداة لتنمية الثروة.

إنه يدمر الأسطورة القائلة بأن الأغنياء يولدون أغنياء ، ويشرح لماذا قد لا تكون مسكنك الشخصي أحد الأصول ، ويصف الفرق الحقيقي بين الأصل والمسؤولية ، وأكثر من ذلك بكثير.

الدروس المستفادة

– ستة دروس تعلمها روبرت كيوساكي من والده الغني عن جني الأموال والأخطاء التي ارتكبها الأب المسكين

– خمس عقبات عليك التغلب عليها قبل أن تصبح ثريًا وتبقى ثريًا

– عشر خطوات يجب اتباعها لتطوير عبقريتك المالية

الفصول وملخص كل واحد منها

يحتوي Rich Dad Poor Dad على إجمالي 10 فصول بالإضافة إلى المقدمة، لكن الكثير من الكتاب يركز على الأجزاء أو الدروس الستة الأولى.

مقدمة: Rich Dad Poor Dad

الفصل 1: الأغنياء لا يعملون من أجل المال

الفصل الثاني: لماذا ندرس محو الأمية المالية؟

الفصل 3: اهتم بعملك الخاص

الفصل 4: تاريخ الضرائب وسلطة الشركات

الفصل الخامس: الغني يخترع المال

الفصل السادس: اعمل لتتعلم – لا تعمل من أجل المال

المقدمة

كان لروبرت كيوساكي ، مؤلف كتاب Rich Dad Poor Dad ، أبان رئيسيان مؤثران في حياته.

كان الأب المسكين هو الأب البيولوجي لكيوساكي ، وهو رجل ذكي للغاية ومتعلم جيدًا. كان الأب المسكين يؤمن بالدراسة الجادة والحصول على درجات جيدة، ثم إيجاد وظيفة جيدة الأجر. ومع ذلك، على الرغم من هذه الصفات التي تبدو إيجابية، لم يكن أداء الأب المسكين جيدًا من الناحية المالية.

كان ريتش داد والد أفضل صديق لكيوساكي. كان لديه أخلاقيات عمل مماثلة لوالد كيوساكي الحقيقي، ولكن مع بعض التطوّر. كان ريتش داد يؤمن بالتعليم المالي، وتعلم كيفية عمل المال ، وفهم كيفية جني الأموال من أجلك. على الرغم من أنه كان متسربًا من الصف الثامن، أصبح ريتش داد في النهاية مليونيراً من خلال وضع قوة المال للعمل لديه.

الأمن: التعميم على طالبين اختفيا بظروف غامضة في إربد

الكتاب مكتوب من منظور كيوساكي لكيفية عمل Rich Dad في جني الأموال والأخطاء التي ارتكبها Poor Dad. تشكل الفصول الستة الأولى من Rich Dad Poor Dad حوالي ثلثي الكتاب وتناقش الدروس الستة التي تعلمها كيوساكي من والده الغني.

الفصل 1: الأغنياء لا يعملون من أجل المال

كثيرًا ما يسيء الناس فهم عنوان هذا الفصل، ويعتقدون خطأً أنه يعني أن الأغنياء لا يعملون. في الواقع، العكس هو الصحيح.

بدلاً من قراءة عنوان الفصل كـ “الأغنياء لا يعملون من أجل المال”، ما يعنيه كيوساكي أن يقول “الأغنياء لا يعملون من أجل المال. “لاحظ أنه من خلال التركيز على كلمة” المال “، يأخذ هذا القسم معنى مختلفًا تمامًا.

الحقيقة هي أن غالبية الأثرياء يعملون بجد، لكنهم يقومون بذلك بشكل مختلف عن معظم الناس.

يعمل الأغنياء -والأشخاص الذين يريدون أن يصبحوا أغنياء -ويتعلمون كل يوم كيفية استثمار الأموال في العمل لصالحهم.

كما يقول ريتش داد، “يعمل الفقراء والطبقة الوسطى مقابل المال. الأغنياء لديهم المال يعمل من أجلهم “.

يشير كيوساكي أيضًا إلى أن الحصول على وظيفة منتظمة هو مجرد حل قصير الأجل للمشكلة طويلة الأجل (أو التحدي) المتمثل في تكوين الثروة والحرية المالية:

“الخوف هو الذي يجعل معظم الناس يعملون في وظيفة: الخوف من عدم دفع فواتيرهم ، والخوف من طردهم ، والخوف من عدم وجود ما يكفي من المال ، والخوف من البدء من جديد. هذا هو ثمن الدراسة لتعلم مهنة أو تجارة، ثم العمل مقابل المال. يصبح معظم الناس عبيدًا للمال -ثم يغضبون من رئيسهم “.

الفصل الثاني: لماذا ندرس محو الأمية المالية؟

يشرح الفصل الثاني من Rich Dad Poor Dad الفرق بين الأصول والخصوم. يشير الفصل 2 إلى النقطة التي مفادها أن الأمر لا يتعلق بكمية الأموال التي تجنيها، ولكن حول مقدار الأموال التي تحتفظ بها.

الأصل هو شيء له قيمة، ينتج دخلاً أو يقدر، وله سوق يمكن فيه شراء الأصل وبيعه بسهولة:

– الأصول تنتج الدخل

– الأصول نقدر

– الأصول تفعل كلا الأمرين

على العكس من ذلك، فإن الخصوم تأخذ أموالك من جيبك بسبب التكاليف المرتبطة بها. عندما تم نشر Rich Dad Poor Dad لأول مرة في عام 1997، أثار كيوساكي الكثير من الجدل مع هذا البيان.

هذا لأنه بحكم التعريف، فإن الإقامة الشخصية ليست أحد الأصول ما لم تقدر بما يكفي لتعويض تكاليف الملكية. من ناحية أخرى، فإن تأجير الممتلكات هو أحد الأصول لأنه يمكن أن يولد دخلًا سلبيًا كافيًا لتجاوز نفقات تشغيل وتمويل العقارات.

كما كتب كيوساكي في الفصل الثاني من كتاب Rich Dad Poor Dad ، “هل تريد أن تصبح ثريًا؟ ركز جهودك على شراء الأصول المدرة للدخل -عندما تفهم حقًا ماهية الأصل. حافظ على الخصوم والنفقات منخفضة. ستعمل على تعميق عمود الأصول “.

الفصل 3: اهتم بشؤونك الخاصة

هناك رسالتان رئيسيتان في هذا الفصل.

أولاً ، سدد ديونك وابدأ في الاستثمار في الأصول المدرة للدخل في أسرع وقت ممكن.

بعد ذلك، حافظ على صحتك المالية من خلال قضاء وقتك (بدلاً من راتبك) واستثمار أكبر قدر ممكن من أموالك في الأصول.

يلاحظ كيوساكي في الفصل 3 من Rich Dad Poor Dad أن معظم الناس يخلطون بين مهنتهم وأعمالهم. بمعنى آخر، يقضون حياتهم بأكملها يعملون في أعمال شخص آخر ويجعلون الآخرين أثرياء.

الفصل الرابع: تاريخ الضرائب وسلطة الشركات

عند قراءة هذا الفصل، من المهم أن تضع في اعتبارك أن كيوساكي كتب Rich Dad Poor Dad ككتاب تحفيزي ، وليس لتقديم مشورة مالية أو ضريبية متخصصة.

على سبيل المثال، يكتب كيوساكي عن الوقت الذي اشترى فيه سيارة بورش وعاملها على أنها مصروفات تجارية، باستخدام دولارات قبل خصم الضرائب.

إن شراء سيارة فاخرة راقية عندما يكون الطراز والطراز أقل تكلفة بكثير يمكن أن يضع المستثمر على المسار السريع لتدقيق مصلحة الضرائب.

ولكن إذا وضعنا سيارة بورش جانباً، فإن النقاط الواردة في هذا الفصل تناقش كيفية لعب لعبة الاستثمار بذكاء. يدرك الأغنياء قوة هياكل الشركة وقانون الضرائب ويستخدمون كل الوسائل القانونية الممكنة لتقليل العبء الضريبي.

قارن كيف يدفع أصحاب الأعمال والمستثمرون مع شركات مثل C corps أو S corps أو LLC الضرائب إلى كيفية دفع معظم الناس للضرائب:

أصحاب الأعمال الذين لديهم هيكل مؤسسي:

– يكسب

– ينفق

– دفع الضرائب

الموظفون الذين يعملون في الشركات:

– يكسب

– دفع الضرائب

– ينفق

لاحظ أن الموظفين الذين يعملون لدى شخص آخر ينفقون أموالهم بعد الضريبة، بينما يكسب أصحاب الأعمال وينفقون قبل دفع الضرائب.

يغطي الفصل 4 من الكتاب أيضًا المكونات الأربعة الرئيسية لما يسميه كيوساكي “الذكاء المالي”: المحاسبة واستراتيجية الاستثمار وقانون السوق والقانون.

كما يذكرنا Rich Dad Poor Dad ، فإن فهم المزايا القانونية والضريبية يساهم بشكل كبير في بناء ثروة طويلة الأجل:

“على سبيل المثال ، يمكن للشركة دفع المصاريف قبل دفع الضرائب ، في حين أن الموظف يخضع للضريبة أولاً ويجب أن يحاول دفع نفقات على ما تبقى.

تقدم الشركات أيضًا الحماية القانونية من الدعاوى القضائية. عندما يقاضي شخص ما فردًا ثريًا، غالبًا ما يُقابل بطبقات من الحماية القانونية وغالبًا ما يجدون أن الشخص الثري لا يمتلك شيئًا في الواقع [باسمه]. إنهم يتحكمون في كل شيء، لكنهم [شخصيًا] لا يملكون شيئًا “.

الفصل الخامس: الغني يخترع المال

يعني اختراع الأموال إيجاد فرص أو صفقات لا يمتلكها الآخرون المهارة أو المعرفة أو الموارد أو جهات الاتصال الخاصة بها.

في الفصل الخامس، يوضح Rich Dad Poor Dad أن هناك نوعين من المستثمرين:

يتم شراء حزم الاستثمار من قبل الأشخاص الذين يعهدون بأموالهم إلى مطور أو مدير صندوق. هذه هي الطريقة التي يستثمر بها معظم الناس، مثل شراء أسهم في ETF أو استثمار أموال في مشروع تمويل جماعي عقاري.

يعتني المستثمرون المحترفون باستثماراتهم الخاصة، ويبحثون في السوق للعثور على صفقات منطقية، ثم

يوظفون محترفين لإدارة الرقابة اليومية. يشترك المستثمرون المحترفون في 3 أشياء:

– حدد الفرص التي لم يجدها الآخرون

– جمع الأموال للاستثمار

– اعمل مع أشخاص أذكياء آخرين

– حدد الفرص التي لم يجدها الآخرون – جمع الأموال للاستثمار – اعمل مع أشخاص أذكياء آخرين أحد الأفكار الختامية من هذا الفصل:

“يجادل بعض الناس بأنه لا توجد صفقات عقارية في مكانها ، ولكن هناك فرصًا رئيسية يتم تجاهلها في كل مكان. معظم الناس غير مدربين ماليًا للتعرف على الفرص المتاحة أمامهم “.

الفصل 6: اعمل لتتعلم -لا تعمل من أجل المال

كان الأب المسكين ذكيًا ومتعلمًا جيدًا ويعمل مقابل المال لأن الأمن الوظيفي يعني كل شيء بالنسبة له. أصبح ريتش داد مليونيرا من خلال العمل على التعلم.

كما يكتب كيوساكي:

أوصي الشباب بالبحث عن عمل مقابل ما سيتعلمونه، أكثر مما سيكسبونه. انظر على الطريق لمعرفة المهارات التي يريدون اكتسابها قبل اختيار مهنة معينة وقبل الوقوع في شرك سباق الفئران “.

في الواقع، هذا بالضبط ما فعله كيوساكي. انضم إلى مشاة البحرية بعد تخرجه من الكلية وتعلم مهارات العمل الأساسية لقيادة وإدارة الأفراد. بعد أن خدم كيوساكي بلاده ، انضم إلى زيروكس ، وتغلب على خوفه من الرفض ليصبح واحدًا من أفضل 5 مندوبين مبيعات في الشركة ، ثم غادر عالم الشركات ليؤسس شركته الخاصة.

يناقش الفصل 6 من Rich Dad Poor Dad تآزر المهارات الإدارية اللازمة للنجاح في الأعمال:

– إدارة التدفقات النقدية

– إدارة الأنظمة

– إدارة الأفراد

تخطي الحواجز

يبدأ الفصل السابع من كتاب Rich Dad Poor Dad بالإشارة إلى أن “الاختلاف الأساسي بين الشخص الغني والفقير هو كيفية إدارة الخوف.”

لا يتحدث روبرت كيوساكي عن نوع الخوف الذي يشعر به بعض الناس عند الذهاب إلى طبيب الأسنان أو مشاهدة فيلم The Exorcist . في الكتاب، يتعلق “الخوف” بالخوف من خسارة المال وكيفية التعامل مع هذا الخوف.

إنها واحدة من أكبر 5 عقبات يواجهها الناس في طريقهم إلى الاستقلال المالي:

– الخوف

– السخرية

– الكسل

– العادات السيئة

– الغطرسة

هذه الحواجز -والفشل في التغلب عليها -هي السبب في أن الأشخاص الذين درسوا وحققوا محو الأمية المالية لا يزالون غير قادرين على تطوير الأصول التي تولد كميات وفيرة من التدفق النقدي.

الخوف

خسارة المال هي حقيقة استثمار في الحياة، وكذلك الخوف الذي يصاحبها. يلاحظ كيوساكي أنه لم يقابل أبدًا شخصًا ثريًا لم يخسر أمواله أبدًا، لكنه التقى بالكثير من الفقراء الذين لم يخسروا سنتًا واحدًا لأنهم لم يستثمروا أبدًا .

المستثمرون العقاريون الذين يختارون التصرف فقط بناءً على “شيء مؤكد” يصابون بالشلل بسبب الخوف المقنع. الأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية الصورة الكبيرة ويفكرون بشكل كبير هم الأشخاص الذين لم ينجحوا أبدًا في الاستثمار أو في الحياة.

السخرية

كل شخص لديه شكوك تؤثر على الثقة بالنفس، ومن السهل الوقوع في فخ لعب “ماذا لو؟” خاصة عندما يذكرك الأصدقاء والعائلة باستمرار بأوجه القصور المحتملة لديك.

أشياء مثل انهيار الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة، وعدم دفع المستأجرين إيجاراتهم هي مخاوف شائعة “ماذا لو” لدى جميع المستثمرين العقاريين. في حين أن هذه عناصر مهمة يجب وضعها في الاعتبار، فمن المهم عدم السماح لسخرية الآخرين بالتغلب على سيطرتك. خلاف ذلك، قد تصبح مشلولا مع مرور الوقت عليك الفرص.

الكسل

في عالم اليوم المترابط، من السهل الخلط بين الانشغال بإنجاز الأشياء المهمة بالفعل. في الواقع، وفقًا لـ Rich Dad Poor Dad، غالبًا ما يكون الأشخاص المشغولون هم الأكثر كسلاً.

يصل الأشخاص المشغولون إلى المكتب مبكرًا ويغادرون متأخرين. يجلبون العمل إلى المنزل لينتهي في الليل وفي عطلات نهاية الأسبوع. قبل أن يعرفوا ذلك، اختفى الأشخاص والأشياء الأكثر أهمية لهم.

بدلاً من الاستسلام لنداء سباق الفئران والخطأ في العمل على الإنجاز، يكون المستثمرون العقاريون الناجحون سباقين ويعتنون بأنفسهم وثرواتهم أولاً.

العادات السيئة

العادات تتحكم في السلوك. على سبيل المثال، يدفع معظم الناس فواتيرهم أولاً قبل أن يدفعوا لأنفسهم. والنتيجة هي أنه عادة ما يكون هناك القليل جدًا من المتبقي في نهاية الشهر للاستثمار.

الدفع لنفسك أولاً -حتى لو لم يكن لديك ما يكفي من المال لتدفع للآخرين -يجعلك أقوى ماليًا وعقليًا وماليًا. بطريقة ما، هو شكل من أشكال علم النفس العكسي.

عندما تكتسب عادة الدفع لنفسك أولاً، فإنك تصبح مدفوعًا بالخوف من عدم القدرة على الدفع للدائنين. في المقابل، تبدأ في البحث عن أشكال أخرى من الدخل مثل الاستثمار العقاري.

الغطرسة

يعرف المستثمرون ما الذي يكسبهم المال. لكن الأشياء التي لا يعرفونها -ولا يعرفون أنهم لا يعرفون – هي التي تجعلهم يخسرون المال. عندما يصبح الناس متعجرفين حقًا، فإنهم يؤمنون بصدق أن ما لا يعرفونه لا يهم.

درب نفسك على الاستماع إلى ما يقوله الآخرون، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمال والاستثمار. إذا اكتشفت أنك تجهل موضوعًا ما، فثقف نفسك أو ابحث عن خبير في هذا المجال.

يتطلب التغلب على أكبر 5 عقبات على طريق النجاح العقاري مزيجًا من التوازن والتركيز. هناك الكثير من “صغار الدجاج” في العالم اليوم -أناس لديهم عقلية الضحية الذين يعيشون حياتهم في جو من التشاؤم والتشاؤم.

يقترح Rich Dad Poor Dad تصفية الأشخاص السلبيين ومخاوفهم من حياتك. بدلاً من ذلك، ركز على الصورة الكبيرة واسأل دائمًا، “ما الفائدة منها بالنسبة لي؟”

الشروع في العمل

في الفصل الثامن، يخبرنا Rich Dad Poor Dad أن “هناك ذهب في كل مكان، ومعظم الناس غير مدربين على رؤيته.”

يأتي جزء من هذا الافتقار إلى الرؤية والوضوح من العالم الذي نعيش فيه. لقد تدربنا منذ صغرنا على العمل الجاد من أجل شخص آخر، وإنفاق الأموال التي نكسبها، واقتراض المزيد إذا نفدنا.

لسوء الحظ، فإن الأشخاص الذين يختارون أن يصبحوا أحد الجماهير لا يأخذون الوقت الكافي لتطوير عبقريتهم المالية.

الاستثمار في العقارات هو المثال المثالي. يمكن للشخص العادي أن يقضي أسبوعًا في الحقل ولا يجد شيئًا، بينما يمكن للمستثمر الذي قام بتدريب نفسه أن يجد بسهولة أربع أو خمس صفقات منطقية في يوم واحد!

فيما يلي الخطوات العشر التي يجب اتباعها لتطوير عبقرتيك المالية واكتشاف الذهب الموجود بالفعل، فقط في انتظار العثور عليه:

– لديك سبب أو غرض عاطفي عميق لفعل ما تفعله، مزيج من الرغبات وما لا تريد.

– افهم قوة الاختيار واختر ما يجب فعله يوميًا، بما في ذلك اختيار العادات الصحيحة وتثقيف نفسك.

– اختر أصدقاءك بعناية من خلال الاستفادة من قوة الارتباط، واحرص على عدم الاستماع إلى الفقراء أو الخائفين.

– إتقان قوة التعلم بسرعة ووضع صيغة لكسب المال.

– ادفع لنفسك أولاً من خلال إتقان قوة الانضباط الذاتي لإدارة التدفق النقدي والأشخاص والوقت الشخصي.

– اختر أشخاصًا رائعين لفريقك وعوضهم بسخاء على مشورتهم، لأنه كلما كسبوا المزيد من المال، زادت الأموال التي ستجنيها.

– اسأل “ما مدى سرعة استرداد أموالي؟” من خلال التركيز على عائد الاستثمار أولاً، يليه العائد على الاستثمار.

– استخدم الأموال الناتجة عن الأصول التي تمتلكها لشراء الكماليات من خلال التركيز على الانضباط الذاتي لتوجيه الأموال لخلق المزيد.

– احصل على نموذج يحتذى به لاتباعه والاستفادة من قوة عبقريتهم لتستفيد منها.

– اعلم أنه إذا كنت تريد شيئًا ما، فعليك أن تعطي شيئًا أولاً.

هل ما زلت تريد المزيد؟ إليك بعض المهام

في القسم الأخير من Rich Dad Poor Dad، الفصل 9 ، يجمع كيوساكي الدروس الرئيسية من الكتاب معًا في قائمة مرجعية بالإجراءات التي يمكنك البدء في اتخاذها اليوم:

– توقف عن فعل ما تفعله بأخذ قسط من الراحة وتقييم ما ينجح وما لا يعمل.

– ابحث عن أفكار جديدة من خلال إيجاد موارد حول مواضيع مختلفة وفريدة من نوعها.

– ابحث عن مرشد كان في المكان الذي تذهب إليه، واصطحابه لتناول الغداء واختر عقولهم.

– كن دائمًا تتعلم من خلال حضور الفصول الدراسية وحضور الندوات والقراءة.

– قدِّم الكثير من العروض (دائمًا باستخدام بنود الإلغاء) لأنه في النهاية سيقول أحدهم “نعم”.

– اقض 10 دقائق كل شهر على مدى الـ 12 شهرًا القادمة في المشي أو الجري أو القيادة في منطقة معينة والبحث عن التغييرات التي تخلق صفقات.

– تسوق من أجل صفقات عقارية عند تصحيح السوق، لأن الأرباح تتحقق عند الشراء وليس عند البيع.

– تعلم كيف ومتى وأين تشتري من خلال الاستثمار في تعليمك.

– فكر بشكل أكبر لتصبح أكثر ثراءً، لأن المفكرين الصغار لا يحصلون على فترات راحة كبيرة.

– يبحث معظم الناس فقط عما يمكنهم تحمله، لذا اشترِ فطيرة أكبر واقطعها إلى قطع من خلال إيجاد مشترٍ أولاً، ثم بائعًا.

– تفاوض على خصومات الحجم من خلال التفكير بشكل كبير، وتجميع الأشخاص معًا، والشراء بالجملة.

– اقرأ وتعلم من التاريخ، لأن التاريخ يعيد نفسه دائمًا.

– العمل دائما يتغلب على عدم العمل.

في حين أن الكتاب لا يتخذ نهجًا واحدًا يناسب الجميع مع إجابات جاهزة، إلا أنه يوفر إطارًا ممتازًا لإنشاء أهدافك الخاصة لبناء الثروة من خلال الاستثمار في العقارات.

بشكل عام، “Rich Dad Poor Dad”، دليل تحفيزي وعملي لتحقيق النجاح المالي من خلال التعليم وريادة الأعمال والاستثمار.

في حين أن بعض نصائح كيوساكي قد تكون مثيرة للجدل أو لا تنطبق على الجميع، فقد ألهم الكتاب العديد من القراء للسيطرة على حياتهم المالية ومتابعة أحلامهم.