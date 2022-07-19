ما لا تعرفه عن الرأرأة (متلازمة العيون الراقصة)

تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الثلاثاء عن “الرأرأة”، الحالة المرضية المعروفة أيضا بـ “العيون الراقصة” والتي ينتج عنها حركات متتالية وسريعة ولا إرادية في كرة العين، ذهابا وإيابا، بشكل أفقي، أو عمودي، أو دائري، أو تبدأ إحدى العينين بالتحرك إلى الأعلى والأخرى إلى الأسفل.

وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ أسباب الرأرأة، وعلاماتها وأعراضها، وأنواعها، وكيفية تشخيصها، وطرق العلاج، إضافة إلى بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتسهيل التعامل مع هذه الحالة.

ما هي الرأرأة؟

الرأرأة هي حالة تسبب الحركة اللاإرادية والسريعة لإحدى العينين أو كلتيهما، وهي تذبذب منتظم إيقاعي للعينين. قد يتكون من مراحل متناوبة من الانجراف البطيء في اتجاه واحد مع “رعشة” تصحيحية سريعة في الاتجاه المعاكس، أو تذبذبات بطيئة “متدلية” ذهابًا وإيابًا. غالبًا ما تحدث الرأرأة مع مشاكل في الرؤية، بما في ذلك التشويش. تسمى هذه الحالة أحيانًا “العيون الراقصة”.

ما الذي يسبب الرأرأة؟

قد تكون الرأرأة علامة على مشكلة أخرى في العين أو حالة طبية. قد يكون الشخص المصاب مولودًا بهذه الحالة، أو قد تتطور إليه لاحقًا في الحياة. تنجم الرأرأة لعدة أسباب، بما في ذلك:

– الوراثة: حيث يتم اكتسابها من الوالدين.

– مشاكل العين الأخرى، مثل إعتام عدسة العين أو الحول.

– بعض الأمراض مثل السكتة الدماغية والتصلب المتعدد ومرض مينيير.

– إصابات الرأس.

– المهق (نقص صبغة الجلد).

– مشاكل الأذن الداخلية

– بعض الأدوية، مثل الليثيوم أو أدوية النوبات.

– تعاطي الكحول أو المخدرات.

تحدث الرأرأة غالبًا عندما يكون هناك خلل في تنشيط القنوات نصف الدائرية داخل الأذن (Semicircular canal)إما بسبب مرض الدهليزي المحيطي أو نتيجة اضطراب في جذع الدماغ(Brainstem) .

ما هي أعراض الرأرأة؟

الدوار هو العَرَض الأساسي المصاحب للرأرأة. كما تتصف الرأرأة بحركة العين بدون سيطرة الشخص. قد تكون الحركة سريعة، ثم بطيئة، ثم سريعة مرة أخرى. قد تكون الحركة في عين واحدة، لكنها عادة ما تكون في كلتا العينين. قد يلاحظ الشخص المصاب أنه يومىء برأسه أو يبقيه في أوضاع غريبة، لأنه يساعده على التركيز عندما لا يستطيع تثبيت النظر حيث تبدو الأمور أكثر وضوحًا عند إمالة الرأس أو تدويره.

قد تبدو الأشياء ضبابية قليلاً للأطفال المصابين بالرأرأة. لكن المحيط لا يبدو مهتزًا بالنسبة لهم. الأمر مختلف إذا تطورت الحالة عند شخص بالغ. فيبدو المحيط أنه يتحرك قليلاً عندما ينظر حوله. بعض المرضى الذين يعانون من الرأرأة لا تظهر عليهم أعراض.

أنواع الرأرأة:

النوعان الرئيسيان من الرأرأة هما رأرأة رعشة ورأرأة نواسية.

– رأرأة الرعشة (Jerk nystagmus): يتم تقسيم رأرأة الهزة حسب المسار والظروف التي تحدث في ظلها. يتم تصنيف رأرأة النظر المكتسبة في الموضع الأساسي وفقًا للمسار إلى: للأسفل، للأعلى، أفقي، التوائي، مختلط. معظم رأرأة الرعشة المكتسبة هي نتيجة عدم تناسق في المدخلات الدهليزية، في الجهاز العصبي المركزي أو المحيطي. يتطلب فهم القيمة التشخيصية لمسار رأرأة النطر بعض المعرفة بفيزيولوجيا القنوات نصف الدائرية.

غالبًا ما يكون للرأرأة الخلقية مسار معين وتكون دائمًا أفقية تقريبًا، حتى مع نظرة العين لأعلى أو لأسفل.

– الرأرأة النواسية (Pendular nystagmus): لدى هذا النوع تذبذب بدون مراحل سريعة. قد يحدث الشكل الموجي للرأرأة النواسية في أي اتجاه؛ يمكن أن يكون التوائياً أو أفقيًا أو رأسيًا أو مزيجًا مما ينتج عنه مسارات دائرية أو مائلة أو إهليلجية. يمكن أن يكون مختلفًا في العينين، وأحيانًا يكون أحاديًا.

تشخيص الرأرأة:

عندما تكون الرأرأة من الأعراض الجديدة وتحدث مع دوخة جديدة أو دوار، يجب أن يحصل المريض على عناية طبية فورية. اعتمادًا على الأعراض المصاحبة، قد يطلب الطبيب اختبارات مثل التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ أو فحوصات الدم لاستبعاد سبب محتمل الخطورة مثل السكتة الدماغية.

كيف تعالج الرأرأة؟

إذا أصبت بالرأرأة كشخص بالغ، فقد تكون هناك أشياء بسيطة يمكن القيام بها لتقليل آثارها. في بعض الأحيان قد تضطر فقط إلى التوقف عن تناول دواء أو الإقلاع عن شرب الكحول أو تعاطي المخدرات.

– ارتداء العدسات اللاصقة أو النظارات المناسبة لتحسين الرؤية. على الرغم من أن ذلك لن يعالج الرأرأة، لكنه يمكن أن يساعد في مشاكل العين الأخرى التي يمكن أن تجعلها أسوأ.

– قد تكون جراحة عضلات العين خيارًا. الهدف هو المساعدة في إمالة الرأس التي تأتي غالبًا مع الرأرأة. تُحسِّن الجراحة أحيانًا الرؤية أيضًا.

– قد تخفف بعض الأدوية الأعراض لدى البالغين وليس الأطفال. وتشمل هذه الأدوية المضادة للتشنج جابابنتين (نيورونتين) وباكلوفين المرخي للعضلات.

– بالنسبة للأشخاص الذين يعانون جدًا من قصر النظر، يمكن أن تساعد تقنية ( LASIK) في تحسين البصر. قد ينصح الجراح بتناول دواء للاسترخاء قبل الإجراء لتقليل الرأرأة.

نصائح للتعايش مع الرأرأة:

فيما يلي بعض النصائح التي يمكن اتباعها لتسهيل التعامل مع “العيون الراقصة أو الرأرأة”:

– استخدم الكتب ذات الطباعة الكبيرة وقم بزيادة حجم الطباعة على جهاز الكمبيوتر والجهاز اللوحي والهاتف. قد تساعد المزيد من الإضاءة في الرؤية أيضًا.

– إذا كان الطفل يعاني من الرأرأة، فشجعه على استخدام عيونه. تعتبر الألعاب الكبيرة وذات الألوان الزاهية أسهل في الاستخدام. اختر الألعاب التي تصدر ضوضاء ولها قوام فريد.

– دع الطفل يحمل كتبًا قريبة من عينيه ورأسه مائل. دعه يرتدي قبعة أو نظارات ملونة – حتى في الداخل – لتقليل الوهج.

– تحدث إلى معلم الطفل لتسهيل الأمور في المدرسة. سيكون من الصعب عليه مشاركة الكتب أو الأوراق. دعه يختارمكان الجلوس حتى يتمكن من رؤية السبورة والمعلم.