ما لا تعرفه عن تعزيز المناعة في زمن كورونا

الغد- يطرح معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، في نشرته الآتية قضية صحية مهمة جدا، وهي المناعة وكيفية تعزيزها في الجسد، خصوصا مع انتشار وباء كورونا، الذي تعد المناعة في ظله خط الدفاع الأول عن الإنسان.

ويعد الجهاز المناعي أحد أجهزة الجسم الضروريَّة لبقاء الإنسان على قيد الحياة، وبدونه يصبح الجسم عُرضة لمهاجمة الفيروسات والطفيليَّات والبكتيريا وغيرها من الجراثيم.

وتكمن وظيفة الجهاز المناعي في المحافظة على صحَّة وسلامة الجسم، وحمايتِه من الإصابة بأنواع العدوى المُختلفة، ومُحاربة الجراثيم التي يتعرَّض لها.

لتعزيز المناعة الجسدية انتبه لما يأتي:

– ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدل وبانتظام: يُنصح بمُمارسة التمارين الرياضيَّة نحو نصف ساعة يوميًّا، فمن المُمكن أنْ تساعد على زيادة قوة الجهاز الدفاعي في الجسم، والتمارين الرياضيَّة قد تخفِّف من التوتر، وتجعل الجسم أقل عُرضة للإصابة بهشاشة العِظام ومرض القلب، وأنواع محدَّدة من السرطان.

– نيل قسط كاف من الراحة والنوم، يحتاج الفرد البالغ نحو 7 ساعات من النوم ليلًا، ولتحقيق ذلك، يجب الالتزام بجدول مواعيد يُحدَّد فيه وقت الخلود إلى النوم، إلى جانب الامتناع عن شرب المشروبات الكحوليَّة أو التي تحتوي على الكافيين قبيل موعد النوم الاعتياديّ.

– اتباع نظام غذائي متوازن سيحافظ على توازن الجهاز المناعي، والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والحبوب الكاملة. واقل قدر ممكن من المنتجات التي تحتوي على الدهون المشبعة. (مدرج أدناه الأغذية الصحية التي يجب تناولها والأغذية التي يفضل التقليل والابتعاد عنها).

– الحفاظ على وزن معتدل والحماية من السمنة والوزن الزائد.

– الامتناع عن التدخين خطوة مهمة لتعزيز الجهاز المناعي.

– إجراء الفحوصات الطبية الدورية وذلك تبعا للحالة المرضية التي يعاني منها الشخص، والتبليغ في حال الشعور بأي أعراض.

– تقليل التوتر وتعزيز المناعة النفسية حيث أظهرت الدراسات أنَّ التوتر يسبب تثبيط الجهاز المناعي في الجسم، ويجعله عُرضه للإصابة بالعدوى.

– التعرض لأشعة الشمس، لأنها تقوي جهاز المناعة وتساعد الجسم على مقاومة الفيروسات التي قد تصيبه.

– التهوية المنتظمة للحصول على هواء نقي مما يحسن كفاءة الجهاز الدوراني.

فيتامينات وأطعمة تُعزز المناعة

– الزنك: من مصادره، اللحوم والبقوليات مثل الحمص والعدس والفاصوليا، المكسرات مثل الكاجو.

– السلينيوم: من مصادره، الحبوب الكاملة، اللحوم مثل لحم الخروف والعجل، البصل والثوم.

– الحديد: من مصادره، اللحوم والدواجن، البيض، الزبيب، الزعتر الأخضر، الفاصوليا .

– النحاس: يوجد في الخضراوات الورقية مثل السلق والسبانخ ويوجد أيضاً في المكسرات.

– فيتامين أ: الموجود في الكبد والجزر والبروكلي.

– فيتامين C: مصدره الحمضيات والفلفل الحلو.

– فيتامين E: مصدره زيت البذور والمكسرات مثل اللوز.

– فيتامين B6: يوجد بكثرة في الموز والبطاطا.

– حمض الفوليك: يوجد بكثرة في الخضراوات الورقية ولكن الطبخ يدمر 90% منه.

– فيتامين D: يتواجد في صفار البيض والأسماك.

– الأعشاب التي يفضل تناولها: (القرفة، والشاي الاخضر، والكركم).

– الأطعمة التي يجب تجنبها: (الحلويات، والمقالي، واللحوم المصنعة).

– مشروبات يجب تجنبها قدر الإمكان: (العصائر، المشروبات الغازية، المنبهات مثل الشاي والقهوة، لتقليل التوتر).