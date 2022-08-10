ما مفهوم الإدمان؟

يعني الإدمان الاستسلام الجسدي والنفسي لعادة أو أدوية أو نشاط معين، بحيث يصبح العيش متوقفاً عليها عضوياً ونفسياً ويصعب تركها.

ويؤثر الإدمان على عمل الجسم والدماغ، ويترتب عليه أضرار ومشاكل وخيمة تصيب العائلات، والعلاقات الاجتماعية، وأماكن العمل والدراسة.

والمدمن هو من يجد مبرراً وحافزاً مقنعاً لتكرار النشاط الإدماني على الرغم من أضراره وعواقبه الوخيمة.

يسلط برنامج “الغد دكتورز” الضوء على مفهوم الإدمان، ويجيب الدكتور علاء زايد، أخصائي الطب النفسي وعلاج الإدمان، عن الأسباب وراء اللجوء إلى الإدمان، أنواعه وطرق علاجه.

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى النفسيين للطبيب.