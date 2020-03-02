حياتناصحة وأسرة

ما مقدار الكافيين المسموح به أثناء الحمل؟

منذ ساعة واحدة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

الغد– أوردت مجلة “بيبي & فاميليه” الألمانية‬ ‫أنه يُسمح للمرأة بتناول الكافيين أثناء فترتي الحمل والرضاعة بشرط عدم‬ ‫تجاوز مقدار معين يوميا.‬

‫وأوضحت المجلة المعنية بالأسرة والطفل- كما نقلت الجزيرة- أن كمية الكافيين المسموح‬ ‫بتناولها يوميا تبلغ مئتي مليغرام، ما يعادل اثنين من فناجين القهوة أو‬ ‫أربعة أكواب من الشاي الأسود، وذلك وفقا لتوصيات الهيئة الأوروبية ‫لسلامة الأغذية. ‬

‫وعللت “بيبي & فاميليه” أهمية ذلك بأن مادة الكافيين تعبر المشيمة أثناء‬ ‫فترة الحمل دون فلترتها، ما يؤدي إلى انخفاض سريان الدم بالمشيمة، ومن‬ ‫ثم يرتفع خطر حدوث ولادة مبتسرة أو إجهاض على نحو طفيف.‬

وفي فترة الرضاعة، تنتقل مادة الكافيين إلى حليب الأم، ما يؤدي إلى إصابة‬ ‫الرضيع بآلام بالبطن واضطراب وقلق وتوتر. ‬

‫وأشارت “بيبي & فاميليه” إلى أن مادة الكافيين تختبئ أيضا في أغذية‬ ‫أخرى كالشوكولاتة ومشروبات الطاقة، لذا ينبغي الحذر عند تناول‬ ‫الشوكولاتة، في حين ينبغي الابتعاد عن مشروبات الطاقة لاحتوائها على‬ ‫الكافيين بنسبة تركيز عالية.‬

مقالات ذات صلة

معهد العناية بصحة الأسرة يدخل تطبيق العيادة الذكية – فيديو

منذ 48 دقيقة

6 أسرار داخل أذنك

منذ 4 ساعات

كيف يتتبع الطب الشرعي الرقمي فيروس كورونا؟

منذ 4 ساعات

3 أمور يمكن أن تغير لون عينيك

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock