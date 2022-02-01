ما نوع تشجيع الأطفال الذي على الأهل اتباعه؟

ترجمة: أفنان أبو عريضة

عمان- وجدت دراسات عدة أن قيام المعلمة بتشجيع الطلبة ومدحهم، يؤدي إلى زيادة وتحسين قدراتهم بشكل كبير. ولكن بعض أشكال المدح يؤدي إلى الضرر أكثر من النفع، تحديدا فيما يخص استقلالية الطفل وقدرته على التعلم وثقته بنفسه.

كيف يؤثر المديح على الأطفال؟

قامت عالمة النفس كارول دويك بتحديد بنيوان أساسيان في تعامل الأشخاص مع التحديات سيكولوجيا: