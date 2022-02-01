ما نوع تشجيع الأطفال الذي على الأهل اتباعه؟

ترجمة: أفنان أبو عريضة
عمان- وجدت دراسات عدة أن قيام المعلمة بتشجيع الطلبة ومدحهم، يؤدي إلى زيادة وتحسين قدراتهم بشكل كبير. ولكن بعض أشكال المدح يؤدي إلى الضرر أكثر من النفع، تحديدا فيما يخص استقلالية الطفل وقدرته على التعلم وثقته بنفسه.
كيف يؤثر المديح على الأطفال؟
قامت عالمة النفس كارول دويك بتحديد بنيوان أساسيان في تعامل الأشخاص مع التحديات سيكولوجيا:
- العقلية الراسخة: وهنا يكون إيمان الفرد بقدراته ثابتاً وراسخاً منذ سنين الطفولة الأولى.
- العقلية النامية: وهنا يكون إيمان الفرد بقدراته مرتبطا بمقدار الجهد والالتزام الذي يقدمه.
ويكون الأشخاص الذين يمتلكون عقلية راسخة ميالون لعدم الالتفات لآراء الغير والاستسلام بسهولة واحتساب النجاح من خلال مقارنة أنفسهم مع غيرهم. في المقابل، من يمتلك عقلية نامية يكون أكثر استعداداً لقبول التحديات ومقارنة نفسه بمعاييره الذاتية لا غيره.
قم بمدح العمل لا النتيجة
من خلال مدح العمل بحد ذاته فأنت تساعد الأطفال على تنمية عقليته النامية. عند قيام الأهل بمدح أطفالهم على نتائج أفعالهم فذلك يمنعهم من تنمية الصبر والثقة والرغبة في تعلم المزيد. الهدف من المدح هو دعم قدرات الطفل التعليمية والإظهار لهم أن قدراتهم على التعلم ناجحة.
قم بتخيل طفلين ضمن فريق الجري. الطفل الأول هو عداء شغوف في حين الثاني أقل بمستواه الرياضي. الطفل الذي يحب الجري يقوم بالتدرب بوتيرة أقل ومع ذلك يقوم بالفوز بالمركز الأول في كل المسابقات. لكن الطفل الثاني يقوم بدفع نفسه بشكل كبير، ولكنه يشعر بالإحباط لعدم نجاحه وفوزه بأي جوائز.
وينبغي على والدي الطفل الأول مدح قدراته الرياضية المميزة دون مبالغة. هذا سوف يساعده على الشعور بتقدير ما لديه من قدرة رياضية والتي يتكل عليها في النجاح.
وعلى والدي الطفل الأقل مدح جهده المتناهي وإصراره. هذا يساعده على الحفاظ على ثقته بنفسه والإبقاء على حماسه.
تعليمهم أن الفشل يصنع الفرص
لدعم أطفالك بشكل أكبر واكسابهم عقلية نامية، قم بدفع تركيزك عن إنجازاتهم وتسليط ذات التركيز على نقاط ضعفهم.
قم بتشجيعهم على تقبل وتخطي نقاط ضعفهم. قم بتذكيرهم أن لديهم جميع السبل والدعم الذي يحتاجونه للنمو والتطور بقدر ما يرغبون. لنقل إن طفلك رسب في امتحان الرياضيات مرتين على التوالي. يجب أن تكون ردة فعلك ليست خيبة الأمل بل بالنظر إليها على أنها فرصة لتنمية تعلمه.
من خلال البحث عن فرص التعلم في لحظات الفشل سوف يقوم طفلك بمعرفة وفهم قدراته ومهاراته بشكل أوضح. وأنه بوسعه تنمية هذه المهارات والتي في وسعها أن تكون تجارب استثنائية بحد ذاتها. فالأطفال الذين يحبون التعلم يمليون لبذل جهد أكبر فيه ويكونون أكثر التزاماً عموماً. فهم لا يخشون بذل الجهد ويدركون أن النجاح يتطلب الفشل. وهذه الدروس هي التي سوف تنفعهم مستقبلاً.