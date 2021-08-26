ما هو تصنيف الأردن من حيث مخاطر السفر بسبب كورونا؟

دبي- أجرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحديثاً لتقييمها لمستويات انتشار فيروس كورونا “كوفيد-19” حول العالم.

ويتضمن التقييم 4 مستويات، ويشكل المستوى الرابع الأعلى خطورة، بينما يشكل المستوى الأول خطورة أقل.

واشتمل المستوى 4 على العديد من البلدان العربية، وهي البحرين، والعراق، والكويت، وليبيا، وسلطنة عُمان، والمملكة العربية السعودية، وتونس، والإمارات العربية المتحدة، والصومال، ولبنان.

وتضمن المستوى 3، الأردن، المغرب، قطر.

وأما المستوى 2، فاشتمل على مصر فقط، بينما تضمن المستوى 1 جيبوتي، والسودان وجزر القمر.-(سي ان ان)