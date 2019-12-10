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ما هو الحدث الذي نال أكبر عدد من التغريدات العام 2019

منذ 24 دقيقة

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باريس-كان حريق كاتدرائية نوتردام في باريس الحدث الذي استقطب أكبر عدد من التعليقات عبر خدمة “تويتر” العام 2019 على ما جاء في تصنيف نشرته شبكة التواصل الاجتماعي هذه.
وتصدر وسم “#نوتردام” ترتيب الهاشتاغ المرتبطة بأحداث الساعة الأكثر استخداما هذه السنة في العالم على ما قالت خدمة “تويتر” من دون ان تورد أي أرقام.
وحلت في المرتبة الثانية الحقبة الامبراطورية الجديدة في اليابان “ريوا” والتظاهرات في فنزويلا.
وكان حريق شب في 15 نيسان/أبريل الماضي في السقيفة الخشبية لكاتدرائية نوتردام في باريس وهو من أكثر العالم استقطابا للزوار في أوروبا. وقد انهار سهم الصرح فيما تحول جزء كبير من السقف إلى رماد، ما أثار موجة من التعاطف الدولي.(أ ف ب)

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