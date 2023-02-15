ما هو الحيوان الذي عينه إيلون ماسك مديراً تنفيذياً لتويتر ؟

أعلن الملياردير، إيلون ماسك، مالك شركة “تويتر” الأمريكية، عن تعين مدير تنفيذي جديد للموقع.

نشر ماسك تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل”.

وظهر في الصورة كلب من نوع “شيبا اينو” -سلالة كلاب يعود أصلها إلى اليابان- مرتديا سترة كتب عليها المدير التنفيذي.

واصفا إياه بالمثالي للوظيفة وأنه أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر، معلقا بتغريدات أخرى على الصورة.

يذكر أنه في وقت سابق أفادت تقارير أن عدد الموظفين داخل شركة “تويتر” انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ ‏الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.‏

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH — Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023

وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة “تويتر”، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.