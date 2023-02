ما هو الحيوان الذي عينه إيلون ماسك مديراً تنفيذياً لتويتر ؟

نشر ماسك تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: “الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل”.

وظهر في الصورة كلب من نوع “شيبا اينو” -سلالة كلاب يعود أصلها إلى اليابان- مرتديا سترة كتب عليها المدير التنفيذي.

واصفا إياه بالمثالي للوظيفة وأنه أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر، معلقا بتغريدات أخرى على الصورة.

يذكر أنه في وقت سابق أفادت تقارير أن عدد الموظفين داخل شركة “تويتر” انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ ‏الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.‏

The new CEO of Twitter is amazing pic.twitter.com/yBqWFUDIQH

— Elon Musk (@elonmusk) February 15, 2023