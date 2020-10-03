ما هو “الكوكتيل التجريبي المضاد” لكورونا الذي يتلقاه ترامب؟

إسراء الردايدة

عمّان – منذ الإعلان عن إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس المااضي بفيروس كورونا المستجد، والعالم كاملا ينتظر نتائج علاجه الذي يخضع له في مستشفى “والتر ريد” العسكري الوطني,.

ويتلقى ترامب علاجا تجريبيا ضد كوفيد-19 هو عبارة عن أجسام مضادة صناعية، حيث أشار شون كونلي، طبيب الرئيس، إلى أن ترامب يتمتع بـ”معنويات جيدة” رغم شعوره بتعب.

الطائرة الني نقلت ترامب للمستشفى

ويتمتع الرئيس الأميركي ترامب بحسب موقع sciencemag.org بمعنويات جيدة على الرغم من التعب الذي يعاني منه.

وتم حقن ترامب بجرعة من العلاج التجريبي الذي طوره مختبر “ريجينيرون” وكان أعطى نتائج أولية مشجعة في التجارب السريرية على عدد صغير من المرضى.

وأشار الطبيب كونلي إلى أن الخبراء يفحصون الرئيس وسيقدمون توصيات بشأن “الخطوات التالية”، مضيفا أن السيدة الأولى ميلانيا ترامب المصابة أيضا بكوفيد-19 تعاني “سعالا خفيفا وصداعا”.

وكان ترامب البالغ من العمر 74 عاما، قد أعلن في تغريدة على تويتر، أنه وزوجته، 50 عاما، قد أصيبا بالفيروس وسيبدآن الحجر الصحي.

وأعلن مدير حملة ترامب الانتخابية أن نشاطاته ستنظم عبر الشبكات الافتراضية أو تؤجل، بسبب إصابته بالفيروس.

وبات ترامب أرفع مسؤول أميركي يصاب بفيروس كورونا الذي انتشر في جميع أنحاء العالم وقتل أكثر من مليون شخص، من بينهم أكثر من 200 ألف أميركي.

هذا ويعاني ترامب بأعراض خفيفة لفيروس كورونا بما فيها الحمى والتعب.

ما هو الكوكتيل المضاد الذي تلقاه الرئيس ترامب؟

وهو عبارة عن تركيبة من أجسام مضادة موجهة ضد بروتين أساسي في الفيروس المسبب لمرض COVID-19، أو السارس-cov-2.

وهي ترتبط بمنطقة على البروتين السطحي الرئيسيي، وهو عبارة عن ‘طفرة، تساعد الفيروس على توصيل مستقبلات للخلايا البشري وتسمى ACE2. و يطلق على المنطقة المستهدفة “مجال ربط المستقبِل”.

ويأتي أحد الأجسام المضادة من إنسان تعافى من عدوى سارس-سيوف-2 SARS-CoV-2 ؛ وتم حصاد الخلية B التي تصنع الجسم المضاد من دم الشخص المتعافي والجينات للبروتين المعزول والمنسوخ.

أما الجسم المضاد الآخر فهو من فأر، الذي صمم ليكون لديه جهاز مناعي، والذي حقن بروتين االطفرة فيه.

هل هناك أي بيانات تبين أن الكوكتيل يعمل وأنه آمن؟

وأظهرت التجارب التي أجريت على فئران الهامستر الذهبية وقرود ماكي التي أصيبت عمدا بمرض سارس- CoV-2أن الكوكتيل يمكن أن يقلل من مستويات الفيروس والأمراض الباثولوجية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت “ريجينيرون”، صانعة الكوكتيل، بيانات أولية من تجربتها السريرية الجارية في الأشخاص الذين ثبت اختبارهم بأنهم مصابون بالسارس-CoV-2 ولكنهم كانوا غير مُعَرضين، أو في أشد الحالات، يعانون من أمراض معتدلة- وهي مجموعة تبدو وكأنها تعكس الحالة الراهنة للرئيس ترامب.

ولم تظهر أي مخاوف خطيرة تتععلق بالسلامة ، كما أدى العلاج إلى خفض الحمل الفيروسي وتقصير أعراض المرض لدى المرضى الذين لم يكن لديهم أجسام مضادة لمرض سارس–COV-في بداية التجربة.

ومن غير الواضح ما إذا كان العلاج يمكن أن يمنع المرض الشديد ، ولكن كانت هناك تلميحات إلى أنه قد: كان المشاركون الذين تلقوا دواءً وهميًا أكثر من الزيارات الطبية.

وهناك تجربة منفصلة تقوم بتقييم تأثير العلاج على المرضى الذين أدخلوا المستشفى COVID-19، ولكن “ريجينيرون” Regeneron لم تبلغ بعد عن أي نتائج من تلك الدراسة.

هل تتطابق بيانات التجارب السريرية الأولية مع خطة العلاج للرئيس؟

ليس بالضبط. حيث تم ضخ 8 غرامات من العلاج في جسم الرئيس ترامب . واظهرت بيانات ريجينيرون أن ضخ جرعة مقدارها 2. 4 جرام كان ناجحاً،.

فضلا عن ان الجرعة الالية نجحت في خفض مستويات السارس – 2 بين البشر .

وقد اعتبر هذا على نطاق واسع على أنها أخبار جيدة لأن الأجسام المضادة أحاديّة النسيلة صعبة ومكلفة لإنتاج وتعني الجرعة الأقل أن المزيد من الناس يمكنهم الحصول عليه في نهاية المطاف.

لماذا تلقى الرئيس جرعة أعلى من الأجسام المضادة؟

يقول جورج يانكوبولوس ، المؤسس المشارك وكبير المسؤولين العلميين في ريجنيرو ، إنه من المرجح أن يكون ذلك “توخبا للحذر الشديد” ” من جانب الفريق الطبي التابع للرئيس.

ولا يعرف يانكوبولوس بشكل مباشر لماذا اختار أطباء الرئيس استخدام 8 جرامات، ولكنه يقول إن بيانات الشركة تشير إلى وجود “خطر محدود للغاية” يتمثل في أن الأجسام المضادة سوف تتسبب في إحداث ضرر بأي من الجراتين.

وقال إن الجرعة الأعلى قد تستمر لفترة أطول، وفي بعض النقاط الزمنية في دراسة الشركة، لاحظ ريجنيرون “اتجاهات” تشير إلى أن الجرعة الأعلى من الفيروس أكثر قوة من أي وقت آخر ــ واستخدمت الشركة كمية المواد الجينية الفيروسية التي عثر عليها مع مسحات الأنف كوكيل لمستويات السارس-cov-2 في الجسم بأكمله.

يقول يانكوبولوس: “إذا اضطررت إلى علاج مريض واحد، لكنت أعطيت جرعة عالية. “من وجهة نظر مجتمعية والحاجة إلى معاملة أكبر عدد ممكن من الناس، سأعطي الجرعة الأقل”.

هل تطابق الرئيس مع المرضى في الدراسة الذين استفادوا من العلاج؟

ووجدت دراسة ريجينرون ان العلاج نجح فقط فى الاشخاص الذين لم يكن لديهم اجسام مضادة للسارس – 2 فى بداية الدراسة . كما أنها عملت بشكل أفضل في الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الفيروس.

ولم يتم الإعلان عن ما إذا كان الرئيس يمتلك تلك الأجسام المضادة أو لديه حمولة فيروسية عالية.

يقول يانكوبولوس: “لم أتمكن من التكهن لأن الأمر يتعلق بمريض فردي. وذكرت المذكرة من طبيب الرئيس أن ترامب كان يتلقى “كوكتيل الأجسام المضادة من مادة ريجينيرون”. و هل هذه الأجسام المضادة “بوليكلونال”او متعددة النسخ”؟

لا. كان العلاج يتألف من أجسام مضادة أحادية النسيلة ـ بمعنى أن كل منها ينتج عن طريق عمل نسخ متطابقة، أو نسخ مطابقة، لجين مضاد للجسم في خلية B واحدة. وتشير كوكتيلات الجسم المضاد المتعددة إلى أجسام مضادة مصنوعة من خلائط الخلايا B.

ما هي الآلية التنظيمية التي سمحت للرئيس بتلقي الأجسام المضادة التجريبية من ريجينيرون ؟

عادة ما تكون الأجسام المضادة متاحة فقط للأشخاص الذين يشاركون في التجارب السريرية. كان بإمكان ترامب نظرياً التسجيل في دراسة العلاج الجارية التي أبلغت عن بيانات أولية هذا الأسبوع، ولكن هذه التجربة تخصص نصف المشاركين عشوائياً لتلقي الأجسام المضادة؛ أما النصف الآخر فيخدم كمجموعة تحكم ويتلقى التباسات من دواء وهمي غير نشط .

وتسمح لائحة إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) التي يطلق عليها “الوصول الموسع” ــ المعروفة تقنياً باسم 21 CFR 312.310 ــ للأطباء بطلب “الاستخدام الرحيم” للعلاجات التجريبية من خلال مسار “العقار الجديد البحثي” المستخدم للمرضى الأفراد أو في حالات الطوارئ.

ويقول يانكوبولوس “تم تصميم هذه لاستخدامها في هذه الظروف النادرة والخاصة”، ويضيف” وهذه ليست المرة الأولى التي نستخدمها تعاطفاً مع هذه الأجسام المضادة الأحادية. وهذه ليست آلية للتوزيع على نطاق واسع”.

هل يمكن أن يصبح علاج الأجسام المضادة أحادية النسيلة متاحا على نطاق أوسع من خلال مسار تفويض استخدام الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء (EUA)؟

نعم. ويناقش كل من ريجينرون وليلى ، اللتين ذكرتا بالمثل بيانات التجارب السريرية الاولية المشجعة الشهر الماضى من جسم مضاد واحد للسارس – 2 ، امكانية وجود الاتحاد الاوروبى للانروا مع ادارة الاغذية والعقاقير .

ولقد ذكرت ليلي في تقريرها إشارات تدلل على أن مضادها قد قلل من الحاجة إلى العلاج في المستشفيات، ولكن كما حدث مع ريجينيرون، فإن قِلة من المشاركين أصبحوا حتى الآن مرضى على نحو خطير مما يعيق التوصل إلى استنتاج مقنع لهذا السؤال الحاسم.

هل يتلقى الرئيس أي علاجات أخرى لـ COVID-19؟

وقال البيان الذي أصدره اليوم الطبيب الرئيس إنه بالإضافة إلى الأجسام المضادة، كان ترامب “يتناول الزنك وفيتامين د وفاموتدين والملاتونين والأسبرين يوميا”.

وهذه الصيغة لا توضح فيما إذا كان يأخذ تلك المواد قبل إصابته بالمرض.

ولا أحد يعلم إن كان ترامب قد اخذ علاج هيدروكسي كلوروكين، أو ما إذا كان مضادا للملاريا قد دفع به في علاج كوفيد-19، وولد جدلا كبيرا .

واقتراح Famotidine فاموتدين علاجًا لكوفيد-19، لكنه أيضا يستخدم كعلاج حرقة شعبية، تباع على نطاق واسع تحت اسم Pepcid.

و لم يتمكن أحد الاختبارات السريرية التي تم اختبارها في المرضى المصابين بمرض كوفيد-19 في المستشفى في نيويورك من تجنيد عدد كاف من المرضى لتقييم تأثيره بشكل صحيح.

ولقد أصدرت معاهد فينشتاين للبحوث الطبية، التي بدأت هذه التجربة، بياناً مستشهدة فيه بالدليل القاطع بأنه كان مفيداً لعلاج COVID-19 .

ولكنه قال أيضاً: “لم نثبت بعد كفاءة فافاموتدين”. ويقول المعهد إنه “في انتظار شديد” موافقة هيئة الغذاء والدواء على محاكمة من شأنها أن تقيم ما إذا كان famotidine من الممكن أن تساعد الأشخاص الذين لا يتم نقلهم إلى المستشفى.