ما هو المسار المهني؟

آلاء مظهر

عمان- فيما تجد وزارة التربية والتعليم ان المسار المهني او مايطلق عليه نظام ممارسة المهن التعليمية ورخص المهنة للمعلمين هو السبيل لحل الخلاف القائم مع نقابة المعلمين تؤكد الاخيرة ان هذا ليس هو الحل ولن يكون بديلا عن رفع علاوة المهنة بنسبة 50% على رواتبهم لتصل الى 150% بدلا عن 100%.

ويتكون نظام ممارسة المهن التعليمية بحسب ماعرضه الدكتور عمر الرزاز عندما كان وزيرا للتربية والتعليم انذاك من 4 مسارات رئيسة هي (تعليمي، قيادي تربوي، فني إداري، فني متخصص).

وقال الرزاز إن هذا النظام، منبثق عن إحدى توصيات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، ويسعى لمعالجة اشكاليات في المسار الوظيفي الحالي، والمتمثلة بعدم ربط اداء المعلم بالحوافز، لذلك كان لا بد من ايجاد نظام جديد يعالج هذا الخلل.

وأضاف الرزاز انه ان الوزارة عملت مع نقابة المعلمين على ايجاد نظام لمزاولة المهنة، بحيث تكون اسس الترقية في المسار الوظيفي فيه، معتمدة على عوامل مختلفة، وتتعلق بالاداء والتنمية المهنية، ولكل مستوى فيها اوزان ومتطلبات، تختلف عن الأخرى.

وأوضح أن المعلم سيبدأ عمله في المسار التعليمي، وبعد أن يخدم فيه لفترة، وبناء على ميوله وقدراته ومواهبه، سيجري تقرير ما إن كان سيذهب لمسار القيادة التربوية أو لمسارات فنية وإدارية مساندة (قيم مختبر، قيم مكتبة، مرشد)، أو لمسارات فنية متخصصة (مناهج، اختبارات، تعليم، نشاطات).

ولفت الى أنه يجري ترفيع المعلم في المسار الوظيفي الحالي كل 4 إلى 5 أعوام؛ اما الجديد، فسيكون مسارا سريعا يترفع خلاله المعلم كل 3 أعوام خدمة، بينما في المسار المتوسط، فيترفع كل 5 أعوام؛ في حين يترفع في المسار البطيء كل 7 أعوام.

وأشار إلى أن المسار التعليمي السريع؛ يمكن المعلم كل 3 أعوام، من الترفع من مستوى إلى آخر، فاذا كان متميزا ومجدا ومثابرا، يستطيع نقل من الرخصة المؤقتة (المستوى صفر) إلى المعلم القائد (المستوى الرابع) خلال 9 أعوام بدلا من 15 عاما في النظام الحالي، مرورا بالمستوى الأول أي (معلم المستجد) والمستوى الثاني (معلم) والمستوى الثالث(المعلم الخبير) والمستوى الرابع (المعلم القائد).

وكان أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة قال في تصريحات صحفية سابقة لـ”الغد” إن ذلك المسار وجد لتحسين مخرجات العملية التعليمية التعلمية، وتأكيد أهمية التعليم في المجتمع، وتشجيع الاقبال عليها، مضيفا أنه “سيرفع العلاوات الممنوحة للمعلمين من 132 % في حدها الأقصى الحالي إلى 250 %، شاملة علاوات التعليم والرتب والتميز”.

وبين السلايطة، أن الحوافز وفق المسار، مبنية على الأداء، مؤكدا التوافق بين الوزارة والنقابة على قيمة العلاوة للرتبة الأولى لتصبح 35 % للمعلم الأول والفني التربوي، بعد ان كانت 25 %، والرتبة الثانية، معلم قيادي وفني تربوي خبير، وقيمة العلاوة 50 %، والمستوى الثالث معلم قائد ومستشار تربوي 100 %، بالإضافة إلى علاوة تميز بحدها الأقصى 50 % من الراتب الاساسي، وفق تعليمات تصدر بذلك.

أكد السلايطة أن ديوان التشريع والرأي ومجلس الوزراء أقرا مؤخرا النظام، في انتظار توشيحه بالإرادة الملكية السامية، ليصدر بعدها في الجريدة الرسمية.

من جانبها اكدت نقابة المعلمين في وقت سابق ان المسار المهني بصيغته الحالية مرفوض جملة وتفصيلا، ما لم يأخذ بمقترحات النقابة، مطالبا بوجوب إعادته إلى طاولة الحوار، والأخذ بكامل توصيات النقابة حوله.وبين أن النقابة والوزارة “اشتركتا في إعداد المسودة الأولى للمسار المهني، بطريقة تليق بالعملية التعليمية والمعلم، لكن عندما رفعت المسودة الى رئاسة الوزراء، وحولت بعدها الى اللجنة الاقتصادية في الرئاسة لإعداد دراسة اكتوارية، نظرت الحكومة لهذا المسار من زاوية مالية”.

وأضافت أن “الحكومة أجرت تعديلا على المسودة، فأصبحت صورتها مشوهة للمعلمين”، موضحا “أن الحكومة بعد أن عدلتها ارجعتها للوزارة، ما أحدث حينها رد فعل في أوساط المعلمين، فيما أرسلت النقابة ملاحظاتها على ما ورد في المسودة المعدلة”.

وقال وزير التربية والتعليم وليد المعاني الخميس الماضي، ان الوزارة رفعت بعد ذلك نظام مزاولة المهن التعليمية لمجلس الوزراء لإقراره حسب الاتفاق، حيث تزامن مع ذلك انتخابات مجلس النقابة الحالي، الذي ما ان تم انتخابه حتى انقلب على الاتفاق ورفضه جملة وتفصيلا.

وأكد أن نظام مزاولة المهن التعليمية، يتضمن العديد من المزايا التي تختلف عن نظام الخدمة المدنية، حيث يعتبر نظام المزاولة مهنة التعليم لها خصوصية ولا يمكن لأي شخص مزاولتها إلا اذا كان مؤهلا لها.

وقال إن المسار الوظيفي في مزاولة المهنة يحدد مسارات مهنية متوازية تعطي المعلم الحق في التقدم المبني على الاداء والتميز ويمكن له أن يحقق اعلى المراتب وهو في الغرفة الصفية دون أن ينتقل من معلم الى اداري.

وبين أن نظام المزاولة يعطي المعلم الخبير والمتميز مميزات في العبء من خلال التخفيف من نظام الحصص وإعطاءه وظائف أخرى، مشيرا كذلك إلى أن حزم العلاوات في المسار المهني تبدأ من 50 بالمئة، وتصل إلى 250 بالمئة ، في حين أن العلاوة الحالية هي علاوة ثابتة مقدارها 100 بالمئة ، و30 بالمئة علاوة للمواقع الوظيفية التي لا يستحقها المعلم، وعلاوة رتب بمقدار 32 بالمئة مبينة على البرامج التدريبية.

وأشار الوزير المعاني إلى سلسلة لقاءات أجراها مع النقيب الراحل الدكتور أحمد الحجايا واعضاء مجلس النقابة للوصول إلى حلول توافقية على المسار المهني ” نظام المزاولة” تعديلا أو تحسينا للخروج من الأزمة.

وجدد الدكتور المعاني انفتاح الوزارة بكل مسؤوليها على الحوار البناء بهدف الحفاظ على مصلحة الوطن والمعلمين وابناءه، وانها لن تألوا جهدا على إبقاء باب الحوار مفتوحا دون أي شروط مع النقابة بهدف الوصول إلى أي تطوير أو تعديل على النظام، وبما يساعد على تحقيق أهدافه في رفعة المعلمين وتحسين أوضاعهم.

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