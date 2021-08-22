ما هو المطعوم الأكثر شعبية بين العرب؟

عمان – الغد- وفقًا لأحدث الدراسات: مطعوم واحد من مطاعيم كورونا حظي بشعبية كبيرة بين المواطنين العرب مقابل أقرانه لاعتقاد سائد بقوة فاعليته وحمايته، وما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها الفريق الطبي في موقع استشاري أن مطعوم فايزر- بيونتك (الأمريكي الألماني) هو المطعوم الأكثر شعبية بين المواطنين العرب لاعتقادهم بفاعليته وقوة حمايته مقارنة بالمطاعيم الأخرى.

وتوزعت النسب الباقية بين 14% لأسترازينيكا- أكسفورد (البريطاني)، و 10% لسبوتنيك-في (الروسي)، و9% لسينوفارم (الصيني) 9%، 1% لجونسون آند جونسون (الأمريكي)، 1% لمودرنا (الأمريكي)، 1% لنوع آخر، بينما رفض 41% من المشاركين تلقيهم أي مطعوم حسب ما أفاد الموقع في مقال: استطلاع رأي عام حول مطاعيم كورونا.

السيدات العربيات أقلّ إقبالًا على مطاعيم كورونا بنسبة تفوق نسبة إقبال الرجال ب3 أضعاف

بحسب دراسة حديثة أجراها فريق استشاري الطبي لاستطلاع رأي المواطنين العربي بمطاعيم كورونا تبين أن 74% ممن امتنعوا عن تلقي مطعوم كورونا كنّ إناثًا مقابل 26% من الرجال امتنعوا عن تلقيه.

وتعزى أسباب امتناع النساء في العالم العربي عن تلقي المطعوم -حسب الدراسة- إلى الظروف الصحية التي قد يواجهنها من حمل ورضاعة أو طبيعة أعمالهن التي لا تتطلب ضرورة الحصول على اللقاح وغيرها من الأسباب حسب استطلاع الرأي العام حول مطاعيم كورونا الذي نشره موقع استشاري.