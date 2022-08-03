ما هو الميثاق الوطني لأخلاقيات الذَّكاء الاصطناعي الذي أقرته الحكومة؟

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام تشكيلات الوزارات والدَّوائر والوحدات الحكوميّة للسَّنة الماليَّة 2022م.

ووافق المجلس على إقرار “الميثاق الوطني لأخلاقيات الذَّكاء الاصطناعي” وتعميمه على جميع الوزارات والمؤسَّسات والدَّوائر الحكوميَّة للالتزام بما ورد فيه حسب الأصول.

ويأتي إقرار الميثاق تنفيذاً لمتطلَّبات السِّياسة الأردنيَّة للذَّكاء الاصطناعي، التي نصَّت على وضع أُطر تنظيميَّة وطنيَّة لضمان الاستخدام المسؤول للذَّكاء الاصطناعي؛ بما يحفِّز الإبداع والابتكار.

ويهدف الميثاق إلى التأكيد على إيجاد قاعدة أخلاقيَّة مشتركة، تنظِّم تطوير تقنيَّات الذّكاء الإصطناعي التي تنبع من القيم الإنسانيَّة والدينيَّة وعادات المجتمع وتقاليده، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن.

ويتضمَّن الميثاق مجموعة من المبادئ الأخلاقيَّة الأساسيَّة التي تشمل: قابليَّة المساءلة والشَّفافيَّة، وعدم التحيُّز، ومراعاة الخصوصيَّة، وتعزيز القيم الإنسانيَّة وغيرها من المبادئ التي تعزِّز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الدِّيمقراطيَّة والتَّنوُّع، وتراعي أهمَّ المسائل الأخلاقيَّة لاستخدام الذَّكاء الاصطناعي، مع مراعاة متطلَّبات الابتكار والإبداع وحماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة.

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