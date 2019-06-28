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ما هو شرط بوفون في عقده مع يوفنتوس؟

منذ 21 دقيقة
بوفون

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مدن – بات ​جيانلويجي بوفون​ الحارس الإيطالي المخضرم على بعد خطوة من العودة إلى ​نادي يوفنتوس​، بعد موسم واحد قضاه مع نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي.

وبحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن صاحب الـ41 عاما سيوقع على عقد لمدّة عام واحد مع البيانكونيرو، مع راتب 1.5 مليون يورو، وسيكون الحارس البديل للبولندي تشيزني خلال الموسم.

وكشف الموقع أن بوفون قد وضع شرطا في عقده مع يوفنتوس وهو إقحامه على الأقل في ثماني مباريات خلال الموسم، بالإتفاق مع المدرب ماوريسيو ساري، وذلك بسبب الوصول إلى الرقم التاريخي الخاص بقائد ميلان السابق باولو مالديني فيما يتعلق بعدد المباريات الذي خاضها في الدوري الإيطالي تاريخيا، حيث يُعتبر مالديني الأكثر مشاركة في تاريخ الكالتشيو بـ 674 مباراة.- (وكالات)

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