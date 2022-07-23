ما هو طب علاج الألم..وفي أي الحالات يجب على المريض مراجعة عيادته؟

يعرف تخصص علاج الألم بأنه أحد التخصصات الطبية التي تساعد المريض وتحاول ازالة كل العوائق المؤلمة والتي تقف حاجزاً ما بين الانسان وصحته.

انتشر التخصص منذ سنوات قليلة، فحتى الان مجموعة كبيرة من الناس لا تعرف ما هو علاج او طب الألم فهو من التخصصات الحديثة.

بدوره، استضاف برنامج “الغد دكتورز” أخصائي علاج الألم والرعاية التلطيفية الدكتور عبدالله عاقلة ليشرح عن هذا التخصص ومتى يلجأ المريض للطبيب المتخصص بعلاج الألم

ويعرض البرنامج عدة حلقات كل أسبوع من إعداد الزمليتين إسلام البدارنة وسارة زايد وتصوير ساهر قدارة وإخراج مراد ميرزا، لتلخص أبرز المواضيع وأسئلة المرضى للطبيب.