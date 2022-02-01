ما هو مدى استخدام العملات الرقمية في عام 2022؟

أصبح لا غنى عن استخدام العملات الرقمية خلال الوقت الحالي حيث أن هذا المجال استطاع أن يكون من أبرز مجالات التداول وأهمها على الإطلاق، كما أنه خلال وقت وجيز تمكن من احتلال مكانة مرموقة في العالم بأكمله، فهذا قد تم نتيجة لما يتمتع به من ميزات استثمارية مذهلة تتسبب في جعل عمليات التداول معه ربحية إلى حد كبير.

استخدام العملات الرقمية

يمكنك تداول العملات الرقمية عبر هذا الرابط الآن، ولكن قبل ذلك قم بمعرفة المزيد من المعلومات الأساسية والهامة عن هذه العملات لإتمام التداول بأمان تام.

العملة الرقمية في الأساس عبارة عن عملة إلكترونية.

هذه العملة الإلكترونية لا تتوفر سوى في البيئات الافتراضية فقط “الإلكترونية”، أي أنك لن تجدها في العالم الواقعي ولا يمكن أن تقوم بلمسها بيدك.

السؤال المتردد هنا قد يتمثل في ذلك: لماذا تكتسب هذه العملة أهمية كبيرة في العالم في حين أنها لا تلمس باليد ولماذا تملك قيمة عالية في السوق أيضًا؟

الإجابة بكل بساطة تتمثل في أن استخدام العملات الرقمية لها قابلية شاسعة من قبل المستخدمين لذا فقد أصبحت مفروضة في العالم الواقعي وذلك بالرغم من أنها لا تلمس باليد.

فأصبحت العملات الرقمية الآن كأي آلية دفع أو تداول أخرى بل قد تتخطى أهميتها أهمية آليات دفع تقليدية.

أبرز العملات الرقمية المتوفرة خلال الوقت الحالي، مثلما يلي:

– البيتكوين Bitcoin

– الايثريوم Etherum

– الريبل Ripple

– اللايت كوين LiteCoin

– الداش Dash

والجدير بالذكر أن هناك عدد آخر من العملات الافتراضية ولكننا قمنا بذكر لكم العملات الأبرز على الإطلاق.

تستطيع الاعتماد على العملات الرقمية كوسيلة للدفع من خلال كثير من المنصات الإلكترونية التي توفرها، أو للحصول على خدمات واقعية أيضًا.

هناك كثير من الشركات التي أصبحت تعتمد العملات الرقمية بديل آمن للخدمات الخاصة بها.

إن التداول لهذه العملات الرقمية ينفذ في السوق ذاته الخاص بالتداول كالعملات التقليدية تمامًا.

فسوق التداول ذلك يتم إدارته عبر منصات التداول الإلكترونية التي تقوم عدد من شركات أو منصات الوساطة المالية المتوفرة عبر الإنترنت بإتاحتها.

أهم النصائح اللازمة عند استخدام العملات الرقمية في التداول

قبل أن تقوم بـ استخدام العملات الرقمية عليك أن تأخذ النصائح التالية في اعتبارك:

لا تقم بالاستثمار سوى بالمبلغ المالي الذي تستطيع تحمل خسارته

عليك أن تدرك جيدًا أن الاستثمار في هذا السوق أو في أي سوق آخر لن يكون مربح دومًا.

لذا التعرض لخسارة الأموال الخاصة بك أمر مرجح خاصة إن كنت مبتدئ في المجال.

لذا عليك دومًا أن تحاول بأن يكون الاستثمار الخاص بك محدود أو منخفض حتى تكون على دراية شاملة بخفايا هذا السوق.

هناك أمر آخر ذو صلة عليك تعلمه أيضًا هو أن من المخاطر المرجحة في هذا السوق أن الدولة الخاصة بك من الممكن يومًا ما أن تقوم بحظر التداول في العملات المشفرة.

فمثل هذه القرارات قد تقوم الحكومة باتخاذها بهدف ألا تنافس العملة الرقمية عملتها المحلية.

فإن كانت دولتك تدعم العملات الرقمية ثم قمت بالدخول في مجال تداول العملات ثم صدر مثل هذا القرار بشكل مفاجئ إذن فإنك في هذه الحالة لن تستطيع استكمال التداول أو تصفية الأموال وبالتالي تخسر أموالك.

قم بتزويد ادراكك بالمجال

استخدام العملات الرقمية يتطلب إدراكك بالمجال بشكل مفصل.

فزيادة معرفتك تزيد من فرصك التي تستطيع مشاهدتها وإدراكها والاستفادة منها في مجال تداول العملات أو أي مجال آخر.

لذا كن على استعداد دائم لعمل بحث مستمر في هذا المجال والحصول على بيانات ومعلومات ذات قيمة مرتبطة به كما عليك أن تتطلع دومًا إلى المنحنى الخاص بالرسم البياني.

هذا يزيد من ثقتك بذاتك في هذا السوق والعمل فيه ثم تجنب أي مخاطر، ويتم ذلك بشكل مباشر من خلال فهم مصطلحات المجال مع إدراك عدد من الأمور الأخرى أيضًا ذات صلة.

أبرز مصطلحات سوق تداول العملات

إن من أبرز المصطلحات المستخدمة في سوق تداول العملات والتي لا غنى عن معرفتها عند استخدام العملات الرقمية، قد تتمثل فيما يلي:

– ICO يقصد بهذا المصطلح “عرض العملة الأولي”.

– مصطلح الحوت أو ما هو معروف باللغة الإنجليزية باسم Whale ويشير هذا المصطلح إلى الفرد المالك لعدد كبير من العملات الرقمية.

– الفيات Fiat هي الأموال التي تصدر من الحكومة “الأموال الورقية”.

– سوق هابط Bear Market يشير هذا المصطلح للسوق الذي يتضمن قيمة منخفضة للعملة.

– سوق صاعد Bull Market يشير هذا المصطلح للسوق الذي يتضمن قيمة عالية للعملة.

– الفومو FOMO هو مصطلح يشير إلى القلق من الفقدان، تحديدًا حين تزيد الأسعار ويرغب المستثمر في عدم ضياع الفرصة من بين يديه.

– الاهتزاز Shakeout يتم التعبير عن هذا المصطلح حين يقوم المستثمرين بالخسارة عند إتمام البيع نتيجة لانخفاض سعر العملات.

يوجد عديد من المصطلحات الأخرى ولكننا قمنا بذكر لكم المصطلحات الأبرز على الإطلاق في مجال تداول العملات.